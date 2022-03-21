Aşık Veysel Arguvan’da anıldı

Aşık Veysel, Malatya’nın Arguvan İlçesi’nde düzenlenen program ile anıldı.

İlçe Kültür Kompleksinde Aşık Veysel’i Anıyoruz programı düzenlendi. Halk Ozanı Aşık Veysel Şatıroğlu, Şelpe Bağlama Ozanı Muzaffer Özdemir tarafından seslendirilen türkülerle anıldı. Anma programına, Arguvan Kaymakamı Kemal Ülkü, Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş ,İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe Jandarma Komutanı Ali Ayva, Arguvan Belediyespor Kulübü Başkanı Cemal Altun, CHP İlçe Başkanı Ekber Aslantürk, CHP Kadın Kolları Başkanı Gül Nilay Millaoğlu, Ziraat Odası Başkanı Turan Aslantürk, Arguvan Doğal Kooperatif Başkanı Süleyman Yücel, Belediye meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Arguvan Belediye Başkanı Mehmet Kızıldaş, programın açılışında yaptığı konuşmada, Aşık Veysel’in isminin yaşatılması gerektiğini belirterek, ''Aşık Veysel, insanlığa ve dünyamıza sınırsız güç katmış, yaşama azmi vermiştir. Sevginin, birliğin, beraberliğin en büyük destekçisi, eserleri günümüze kadar gelen, gelecek kuşaklara da ışık tutmuş bir halk ozanıdır. Türkülerin başkenti kabul edilen Arguvan’da türkülerin üstadı, halk ozanı Aşık Veysel’i anmak bizlere gurur vermektedir” dedi.

Program, Aşık Veysel'in hayatını içeren sine vizyon gösterimi, türküler, şiirler ve kitap imzalama etkinlikleriyle sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.