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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Sadıkoğlu: “Esnafımız pandemide büyük yara aldı”

İHA

Başkan Sadıkoğlu: “Esnafımız pandemide büyük yara aldı”

Esnaf Odalarına hayırlı olsun ziyaretlerine devam eden Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, “Yaşanan tüm sosyal ve ekonomik sıkıntılardan anında etkilenen esnafımız özellikle pandemide büyük yara aldı” dedi.
MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, göreve seçilen esnaf odası başkanlarına hayırlı olsun ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Sadıkoğlu, Battalgazi Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Adil Çulha’yı, Malatya İmalat Demir ve Tamir Esnaf ve Sanatkarları Odası Başkanı Kahraman Çıkla’yı, Malatya Bakkallar ve Bayiler Esnaf Odası Başkanı Nejdet Özyalın’ı, Malatya Kahveciler Odası Başkanı Hacı Karanfil’i, Malatya Mobilyacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Murat Dilek’i ziyaret etti.

“Lütfen vatandaşlarımız alış verişlerini esnafımızdan yapsın”
Ziyaretlerde konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Üyelerinin teveccühü ile göreve seçilen esnaf odası başkanlarını tebrik ediyorum. Yeni görev dönemlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden bu güne sivil toplum kuruluşlarını önemsiyoruz. STK’ların en kılcal damarları esnaf odalarıdır. Esnaf odalarını bizler için önemli. Odalar olarak bizler rica makamıyız, icra makamı değiliz. Üyelerimizin sorun ve taleplerini üst kuruluşlarımıza taşıyarak çözüm bulma noktasında katkı sağlamaya çalışıyoruz. Esnaf odalarına üye esnaf kardeşlerimizin çok ciddi problemleri var. Özellikle pandemi döneminde büyük yara aldılar. Şimdi de devam eden bir ekonomik sıkıntılı süreç var. İnşallah bu süreci de es birliği ile atlatacağız. Pandemi döneminde başlattığımız bir kampanya vardı, ben o kampanyamızın sloganını tekrarlamak istiyorum. Alışverişini yerel esnaftan yap, esnafına sahip çık. Lütfen vatandaşlarımız alış verişlerini esnafımızdan yapsın. Bizleri kabulünden dolayı oda başkanlarına
teşekkür ediyorum. Bir kez daha üyelerinin teveccühü ile seçilen esnaf odası başkanlarıma görevlerinin hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Ziyaretlerden dolayı teşekkür eden esnaf odası başkanları da Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nı üst kuruluşları gibi gördüklerini ifade ederek, karşılaştıkları tüm sorunları Başkan Sadıkoğlu’na ilettiklerini, çözümü için gayretlerinden dolayı teşekkür ettiklerini belirttiler.
Ziyaretlerde, MTSO Meclis Başkan Vekili Hakan Er, Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok, Yönetim Kurulu Üyesi Cumali Karahan, Meclis Üyeleri Eyüp Tav, Oğuz Alkan ve Mikail İkiz ile Malatya TOBB Genç Girişimciler Kurulu Başkanı Harun Paşahan yer aldı.

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