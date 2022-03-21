Malatya’da 2’ncisi düzenlenen ‘Kayısı Çiçeği Şenliği’ kapsamında Malatya’nın tescilli yemekleri yarışacak.

Malatya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde 2527 Mart tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘2. Kayısı Çiçeği Şenliği’ ile Malatya’nın coğrafi işaret tescilli; tiritli dolma köfte(analıkızlı köfte), haşlama içli köfte, kiraz yaprağından ekşili köfte, Arapgir dolaması ve Akçadağ kömbesi yemekleri yarışacak. 26 Mart’ta yapılacak olan yarışma için başvurular başladı.

MAGTAD Başkanı Zeki Saygı, 2’ncisini düzenlenecek olan ‘Kayısı Çiçeği Şenliği’ kapsamında yapılacak olan Malatya coğrafi tescilli ev yemekleri yarışmasında ev hanımlarını yarışmaya davet ederek, “ Malatya Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş tarafından, MAGTAD, Yeşilyurt Belediyesi, Battalgazi Belediyesi ve tüm kamu kuruluşları arasında yapılan 25 27 Mart tarihleri arasındaki ‘2’inci Kayısı Şenlikleri’ çerçevesinde, Malatya Coğrafi Tescilli ev yemekleri yarışmasını 26 Mart Cumartesi günü gerçekleştireceğiz. Bu konuda bütün ev hanımlarını bu yarışmaya katılmasını davet ediyoruz” dedi.

Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği(MAGTAD) başkan yardımcısı İbrahim Halil Kılıç ise bu yıl ikincisi düzenlenen ‘Kayısı Çiçeği Şenliği’ ile Gastronomi kenti olmaya aday olan Malatya'nın mutfağını ön plana çıkarmak istediklerini belirtti.

Malatya’nın tescilli yemekleri yarışacak

26 Mart Cumartesi günü başlayacak olan şenliklerde, Türkiye’nin önemli şefleri, gastronomi yazarlarının jüri üyeliği yapacağını ve Malatya’nın tescilli yemeklerinin yarışacağını belirten Kılıç, “ Geçen yıl kurulan Malatya Gastronomi Tanıtım Derneği’nin başlatmış olduğu kayısı çiçeği şenliklerinin bu yıl 2’ncisini düzenliyoruz. Bu yıl Büyükşehir Belediyemizin ev sahipliği koordinesinde, merkez ilçe belediyelerimiz, üniversitelerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız ve birtakım sivil kuruluşlarımızla birlikte Malatya’nın birlik ve beraberliğini ortaya çıkaracak şekilde gerçekleştireceğiz. 26 Mart Cumartesi günü saat 15.30’da belediye sanat merkezi MABESEM’de Türkiye’nin en önemli şeflerinin, gastronomi yazarlarının, lezzet yazarlarının bizzat jüri üyeliği yaparak iştirak edeceği, coğrafi işaretli 5 yemeğimizin yarışması düzenliyoruz. Bu yemekler, tiritli dolma köfte(analı kızlı köfte), haşlama içli köfte, kiraz yaprağından ekşili köfte, Arapgir dolaması ve Akçadağ kömbesi yemekleri yarışacak. Başvurular Ticaret Sanayi Odası MAGTAD ofisinde müracaatlar alınmaya başladı. Malatyalı kadınlarımızın bu yarışmaya ilgi göstermelerini bekliyoruz. Coğrafi işaretli ürünlerimizin bu tür yarışmalarla ve diğer etkinliklerle çok daha iyi tanıtacağımıza inanıyoruz. İlimizin gastronomisini biraz daha ön plana çıkaracağız” diye konuştu.

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