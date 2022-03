Başkan Güder’den down sendromlu çocuklara özel ilgi

Malatya’nın Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında özel gereksinimli çocuklar ile masa tenisi, badminton, basketbol ve körling oynadı.

Birleşmiş Milletler tarafından toplumu bilinçlendirmek ve farkındalık oluşturmak maksadıyla 2011 yılında ilan edilen Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü, Battalgazi’de çeşitli etkinliklerle kutlandı. Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde yürütülen ‘Mutlu Çarşamba’ projesi kapsamında enerjileri, yaşam sevgileri ve eğlenceli taraflarıyla çevresindeki insanlara ve topluma güzellikler katan özel gereksinimli bireylerin, normal bireylerden farklı olmadığını kanıtlamak, onları spor vasıtasıyla topluma entegre olmalarını sağlamak için bir dizi sportif etkinlikler düzenlendi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Kapalı Spor salonunda düzenlenen etkinlik yoğun ilgi gördü. Etkinliğe katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, özel gereksinimli bireylerle Körling, Masa Tenisi, Badminton ve Basketbol oynadı. Özel gereksinimli bireylerle tek tek yakından ilgilenen Başkan Güder, onların mutluluğunun her şeye değer olduğunu belirterek, hayata geçirilen projenin en büyük destekçisi olduklarının altını çizdi.



“Onlar mutluysa eğer, biz de mutluyuz”

Özel gereksinimli bireylerin eğlenceli anlar yaşadığı etkinlikte konuşan Başkan Güder, “Farkındalığınız ile dünyamızı güzelleştiriyor, zenginleştiriyorsunuz. Özel gereksinimli yavrularımıza yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla ilan edilen Dünya Down Sendromu Günü'nde tüm down sendromlu kardeşlerime ve kıymetli ailelerine saygı ve sevgilerimi iletiyorum. Özel çocuklarımız bizim toplumumuzun bir gerçeği. Bu gerçekle yaşamayı öğrenmemiz lazım. Özel gereksinimli bireyler bizim başımızın tacıdır. Önce insan diyerek herhangi bir ayrıma tabi olmaksızın, yaşlısıyla, genciyle, özel gereksinimli bireylerle biz hep birlikteyiz. Birlikte beraberce yaşıyoruz, birbirimizi daha iyi anlayarak yaşamaya, mutlu olmaya devam edeceğiz. Hepimiz aslında birer engelli adayıyız. Battalgazi Belediyesi olarak özel evlatlarımıza hizmet etme, onların hayatlarını kolaylaştırma ve ailelerine destek olmak noktasındaki çalışmalarımızı Engelsiz Yaşam Merkezi’mizde sürdürüyoruz. Şuanda aktif olarak oradan 250 öğrencimiz faydalanmakta. Uzman kadromuz ile bu çocuklarımıza özel itina ve hassasiyet gösteriyoruz. Onların gözlerindeki mutluluğu görmek bizleri daha çok mutlu ediyor. İyi ki varsınız” dedi.

