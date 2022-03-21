Malatya'da ücretsiz fidan

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Malatya Orman İşletme Müdürlüğü tarafından vatandaşlara ücretsiz fidan dağıtımı yapıldı. Ücretsiz dağıtılan fidanlara vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası nedeniyle Malatya Park AVM önünde vatandaşlara yaklaşık 10 bin fidan dağıtılmaya başladı.

Orman İşletme Müdürü Osman Kayalar 21 Mart Dünya Orman Haftası nedeniyle vatandaşlara ücretsiz fidanlar dağıttıklarını belirterek, “Fidan dik nefes al projesi kapsamında fidan dağıtıyoruz. Yoğun ilgi var” dedi.

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