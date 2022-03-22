Esnafın silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı

Malatya’da iki komşu esnafın silahlı kavgasında 1 kişi yaralandı.

Olay, 10.00 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Dabakhane Mahallesi Sobacılar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki komşu esnaf N.H. ile V.Ş. karşılıklı tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda V.Ş. tabanca ile N.H.'ye ateş açtı. Açılan ateş sonucu vücudunun çeşitli yerlerine kurşun isabet alan N.H. yaralanırken, olayın şüphelisi kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler 2 adet boş kovan buldu.

Şüphelinin olaydan 45 dakika sonra yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.