Malatya’da düzenlenen konserde, mehteran ve askeri orkestra aynı sahnede parçalar seslendirdi.

Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü nedeniyle İnönü Üniversitesi Mehteran Topluluğu ve 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı tarafından İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde konser düzenlendi.

107. Yılında Çanakkale Zaferi Konserine, Vali Aydın Baruş, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, 7. Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Albay Zeki Koltukoğlu, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Vahap Erdem, Türk Silahlı Kuvvetleri Mensupları ile İnönü Üniversitesi akademik ve idari personeli katıldı. “107. Yılında Çanakkale Zaferi Konseri” öncesinde şehitlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu ve akabinde İstiklal Marşı okundu. İnönü Üniversitesi öğrencileri tarafından şiirler okundu. Yoğun ilgi gösterilen konserde, 2. Ordu Bölge Bando Komutanlığı ve İnönü Üniversitesi Mehteran Topluluğu, Çanakkale Zaferi ruhunu anlatan birbirinden güzel ve anlamlı eserler seslendirdi.

Konser çiçek takdimiyle son buldu.

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