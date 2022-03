Hem eğitim alıyor hem de para kazanıyorlar Sektöre kalifiye eleman yetiştiriyorlar

Malatya’da mesleki eğitim merkezlerinde eğitim alan öğrenciler hem okuyor hem de para kazanıyor.

Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenleme sonrası yaygınlaştırılması ve istihdam artışına katkı sunması amaçlanan mesleki eğitim merkezlerine olan ilgi her geçen gün artıyor. Malatya’da 2019 yılı itibariyle örgün eğitim kurumu olarak meslek lisesi diploması vermeye başlayan Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi’nde farklı alanlarda eğitim alan öğrenciler, haftada bir gün okulda teorik eğitim alıyor, 5 gün ise sahada pratik yapıyor.



Hem eğitim alıyor hem de para kazanıyorlar

Merkezde aldıkları bir günlük teorik eğitimin ardından 5 gün 2. Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) faaliyet gösteren bir fabrikada pratik eğitim alan 11’inci sınıf öğrencisi Mehmet Mert Özaslan, eğitiminin tamamlanmasının ardından lise diploması ve ustalık belgesi alacağını belirterek işini severek yaptığını aktarırken, Musa Ulu ise ilerde ustalık belgesi alarak kendi iş yerini kurmak istediğini söyledi.



Haftanın bir günü teorik beş günü pratik eğitim

İşletmelerin çırak taleplerini her daim karşılamaya hazır olduklarını ifade eden Hacı Hasan Kovuk Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Remzi Sevim, “Mesleki lisedeki öğrenciler haftanın bir günü okula geliyorlar. Diğer 5 gün işletmedeler ve meslek hastalıkları, iş kazası gibi sigortaları okulumuz tarafından yapılıyor. Aynı zamanda işletme çırak çalıştırdığı için kendilerine devlet desteği sağlanıyor. Bu imkânı hazırladıkları için işletme sahiplerine teşekkür ediyoruz. Çırak ihtiyaçları olduğu takdirde karşılamaya hazırız'' ifadelerini kullandı



İşverenler memnun

Mesleki Eğitim Kanunu'nda yapılan düzenlemenin önemine değinerek, uygulamanın devam etmesinin her kesime olumlu yansımalarının olacağını kaydeden 2. OSB Yönetim Kurulu Başkan vekili, aynı zamanda işletme sahibi Mahmut Boyraz da, ''Bizim burada yaptığımız iş meslek odaklı olduğu için çıraklık eğitim merkezlerinin bizim sektörde ciddi şekilde katkısı oluyor. Burada biz işe ilk başlayanlar için çıraklık okullarını kullanıyoruz. Çıraklık okullarımız bize eleman yetiştirme açısından ciddi şekilde katkı sağlıyor. Malatya çıraklık okulumuzun müdürü, öğretmenleri bizimle temas halinde ve bize katkı sunuyorlar. Biz burada çıraklık, kalfalık ve ustalık aşamasını çıraklık okulumuzla birlikte yürütüyoruz. Sektörümüz için ciddi seviyede kalifiyeli eleman yetiştirme imkânı sağlıyoruz. Bu bağlamda baktığınız zaman bizim gibi üretim yapan ve meslek odaklı olan imalatlarda çıraklık, kalfalık ve ustalık aşamaları önemli. Bunun için devletimizin, Milli Eğitim Bakanlığımızın çıraklık okulları üzerinden vermiş olduğu desteklerden dolayı başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere, Milli Eğitim Bakanımıza, okul müdürümüze ve öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Desteğin devam etmesi hepimize olumlu olarak yansıyacaktır'' diye konuştu

