MTÜ’de Tıp Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) tarafından 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla planlanan ve hava muhalefeti nedeni ile ertelenen kutlama programı Rektör Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Rektör Yardımcıları, Tıp Fakültesi Dekan ve Öğretim Üyeleri ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin katılımları ile gerçekleştirildi. Kurumsal sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanan kutlamam programı öğrencilerin aileleri tarafından yoğun ilgi gördü.

“Beyaz önlüğün ilk giyildiği an, bir tıp fakültesi öğrencisi için unutulmaz bir andır.”

Tıp Fakültesi Öğrenci Temsilcisi Dönem 1 öğrencisi Osman Sinan Bakır programda yaptığı konuşmada, “Bugün burada meslek hayatına daha ilk adımını atan hekim adayları olarak bu mesleğin nişanelerinden olan beyaz önlüğümüzü giyiyor olmaktan heyecan duyuyoruz. Saflığın, temizliğin, umudun ve şifanın simgesi olan beyaz önlüğün ilk giyildiği an, bir tıp fakültesi öğrencisi için unutulmaz bir andır. Ümit ediyoruz ve inanıyoruz ki bizler de mezun olduğumuzda ülkemiz her bakımdan gelişerek daha ileriye gidecek ve doktorlarımız daha iyi yaşam standartlarında saygın ve kutsal mesleklerini icra etmeye devam edecektir” dedi.



“Hem eğitim hem de sağlık alanında yeni bir sayfa açılmıştır”

Program açılışında konuşma yapan Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergün Kutlusoy Tıp Fakültesinin kuruluşu ile sağlık alanında Malatya’da yeni bir dönemin başladığını vurgulayarak “Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültemiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 16 Haziran 2020 de kurulmasının hemen ardından Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un yoğun gayretleriyle hızlı bir gelişim göstermiştir. Yıl içerisinde uluslararası hakemli dergilerde 129 makale, ulusal TR dizinli dergilerde 31 makale toplam 160 makale yayınlanmış olup kişi başına makale yayınlama oranımız 1.97 ile Türkiye ortalamasının üstündedir. Böylece Malatya’mız ve bölgemizde hem eğitim hem de sağlık alanında yeni bir sayfa açılmıştır. Bizim misyonumuz, vizyonumuz ve temel ilkelerimiz, ekip çalışmasıyla uluslararası düzeyde kalite ve akreditasyon ölçülerini esas alarak Tıp Fakültemizi bilimsel, akademik ve sağlık alanında her bakımdan başarılı ve üst seviyelere çıkarmak ve bunu sürdürmektir” ifadelerini kullandı.



"Beni Türk hekimlerine emanet edin"

Sözlerine Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün "Beni Türk hekimlerine emanet edin" sözü ile başlayan Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Karşılaştığı tüm güçlüklere rağmen mesai mefhumu gözetmeksizin kutsal mesleğini icra eden tüm hekimlerimizin, geleceğin hekim adayları sevgili öğrencilerimizin, sağlık camiamızın 14 Mart Tıp Bayramını en içten duygularımla kutluyorum” dedi.

“Tıp bir sanattır, ‘Hem de ondan insan Sevgisinin kopamadığı çok zor bir Sanat”

Karabulut Hipokrat yemininde hekimlerin tıbbi bilgisini hastaların yararı ve sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi için paylaşacağına dair söz verdiğini ifade ederek, “Özveri ile çalışan, yeri gelince kendi hayatları pahasına korkusuzca mücadele eden hekimlerimiz tüm toplumun sağlıklı yaşam hakları için çabalıyorlar. ‘Tıp bir sanattır’, ‘Hem de ondan insan Sevgisinin kopamadığı çok zor bir Sanat’ diyor Hipokrat, evet gerçekten tıp bir sanattır, insanların en zor zamanlarında yanlarında olan hekimlerimizin sanatı. İşte karşılaştıkları tüm güçlüklere rağmen, insanüstü bir gayret ile mesleklerini icra eden sağlık çalışanlarımızın bu çabası bizler için iftihar kaynağı” ifadelerine yer verdi.

“Başarmak için çalışmalıyız ve bu azim bizim içimizde”

Sağlık alanında ki yenilikler ve gelişimlerin çok önemli olduğunu ve geleceğin hekimlerini yetiştiren akademisyenlere çağrıda bulunan Karabulut, “Kanuni Sultan Süleyman’ın bir sözü gerçekten sağlığın her türlü zenginlikten daha önemli olduğunu gösteriyor bizlere “Halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi; olmaya devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi” Bu anlamda burada en büyük görev bizlere düşüyor, geleceğin hekimlerini yetiştiren siz değerli hocalarımıza düşüyor. Üniversitemizin henüz kuruluşunda sağlık alanında yapacağımız çalışmalar için hayaller kurmaya başlamıştık ve bugün Tıp Fakültemizde bu çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Başarmak için çalışmalıyız ve bu azim bizim içimizde, biz üniversitemizin kuruluşu ile çok önemli bir sorumluluğu aldık tabi ki ama öğrencilerimizle ilk bir araya geldiğimiz gün bunu başaracağımızı anlamıştım” şeklinde konuştu.

Karabulut, MTÜ Tıp fakültesinin kuruluşu ve hedeflerini şu şekilde anlattı:

“16 Haziran 2020 Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın tensip ve takdirleri ve Sağlık Bakanımız Sayın Fahrettin Koca’nın destekleri ile kurulan genç, dinamik ve tecrübeli kadrosu ile başarılı çalışmalara imza atan Tıp fakültemiz, 7 profesör, 15 Doçent, 50 Dr. Öğretim Üyesi toplam 72 Öğretim elemanımız, 9 Araştırma Görevlimiz ve 176 öğrencimiz ile eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdürüyor. Alansal çalışmalarımızda tıp fakültemizde haftalık gerçekleştirdiğimiz seminerler ve üniversitemiz bünyesinde düzenlediğimiz konferanslarımız ile fakültemizin gelişimine katkı sunduk. Akıllı hastanelerin öneminin arttığı bugünlerde teknolojik alt yapıya uyum sağlamak üzere çalışmalara başladık.”

Rektör Karabulut sözlerine son verirken, “Görevi başında şehit düşen ve ebediyete intikal eden sağlık çalışanlarını rahmetle anıyor, insanların kendini çaresiz hissettiği, yardıma muhtaç olduğu zamanlarda imdada yetişen, canımızı ve sevdiklerimizi emanet ettiğimiz, tüm zorluklara rağmen görevlerini fedakârca yerine getiren gece gündüz demeden çalışan, bu kutsal görevi büyük fedakarlıklarla yerine getiren, varlıkların en şereflisi olan insana hizmet onurunu göğsünde taşıyan tüm sağlık çalışanlarımızın Tıp Bayramı’nı yürekten kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Kutlama programı Karabulut’un, MTÜ de göreve başlayan, akademik unvanlarını yeni alan 1 Profesör, 2 Doçent ve 20 doktor Öğretim Üyesine akademik cübbelerini giydirmesi ile devam etti. Daha sonra MTÜ’nün kuruluş ve kurumsallaşması yolunda almış olduğu görevlerde üstün gayret ve başarı gösteren Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Neşe Karakaş, Tıp Fakültesi Fakülte Sekreteri Serkan Divarcı’ya ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Fakülte Sekreteri Gani Satılmış’a plaket ve hediye takdiminde bulunuldu. Program sonunda beyaz önlüklerini giyen Tıp Fakültesi öğrencileri önlüklerini bu anlamlı günde giymenin gururunu yaşadılar.

