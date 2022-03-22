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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TÖTM Başhekimi Adil Başkıran basınla bir araya geldi

İHA

TÖTM Başhekimi Adil Başkıran basınla bir araya geldi

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi yöneticileri, yerel ve ulusal medya temsilcileriyle kahvaltı programında bir araya geldi.
Turgut Özal Tıp Merkezi’nde düzenlenen kahvaltı programında, hastane ile ilgili yapılanlar hizmetler ve yapılacak olan projeler ele alındı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nin Türkiye’de ve dünyada adından söz ettirmeye devam ettiğini belirten Başhekim Doç. Dr. Adil Başkıran, “ İnönü Üniversitesi adını Karaciğer Nakli Enstitüsü ile duyurdu. Bunun yanında kemik iliği nakilleriyle Türkiye ve dünyada adından söz ettirmeye devam ediyor. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi hepimizin hastanesi. Bizlerin buraya sahip çıkmamız lazım” dedi.
Göreve geldiği günden itibaren yapılan hizmetler ve hastaneye kazandırılan yeni üniteler hakkında bilgi aktaran Başkıran, ''Buraya geldiğimizden itibaren, öncelikle hastane çalışanlarımız için Rektörümüz Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın talimatıyla Çerçeve Protokolünü onaylattık ve bu protokol ile çalışan arkadaşlarımızın maaşlarında bir iyileştirme yapıldı. Bunun dışında büyük bir Gastroentoroloji Bilim Dalında halkımıza daha iyi hizmet vermek için endoskopi, kolonoskopi ünitesi açtık. Biyogüvenlik Düzey3 Laboratuvarı açıldı. Bu laboratuvarla ileri düzey aşı ve kit çalışmaları yapılabilecek. Bir diğer çalışmamız Pediatri EEG odası bununla ilgili olarak da çocuklarda sık görülen epilepsi hastalı için tanı ve tedavi merkezi açıldı. İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi öğrencilerinin resimlerini giriş ve çıkışlarda yer verdik ve içeriye girdiğiniz zaman bir sergiden geçercesine hastanemize gelen vatandaşlarımızı biraz da olsa sanata kavuşturduk” şeklinde konuştu.
Turgut Özal Tıp Merkezi’nde yapılan projeler hakkında bilgi veren Başkıran, ''Elektrik Mühendislerimizle yaptığımız birkaç ARGE projemiz var. Mühendislerimizle hastanedeki bütün lambaların hepsinin toplam sayısını ve toplam harcamış olduğu enerji miktarını ölçtük. Bunun dönüşümünü ledlerle hesapladık ve bize yaklaşık aylık olarak 450 bin lira kar elde edebileceğimizi ve bununda ayda dokuz buçuk ayda kendini amorti edeceğini dolayısıyla ile böyle bir ihaleyi şu anda gerçekleştirdik. Hastanemizdeki bütün lambalar led lambalarla değiştirilecek. Bütün bölümlerimizle tek tek toplantılar yapıyoruz ve toplantılarımızda en önemli sorunumuz özellikle kullandığımız malzemelerin tasarruflu kullanılmasıyla ilgili olarak hocalarımla bunları paylaştık. Hastanemizdeki personellerimizle toplantılar gerçekleştirdik” diye konuştu.
Turgut Özal Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilen kahvaltı programına Başhekim Doç. Dr. Adil Başkıran, başhekim yardımcıları, hastane yetkilileri, yerel ve ulusal medya temsilcileri katıldı.

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