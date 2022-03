Battalgazi’de ulu çınarları mutlu eden buluşma

1824 Mart Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından düzenlenen özel programda Malatya Huzur evinde kalan yaşlılarla Malatya Valisi Aydın Baruş ve Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, bir araya geldi.

Battalgazi Belediyesi tarafından yaşlı nüfus artış hızına paralel olarak yaşlılık ve yaşlı sağlığı konularında farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye’de her yıl 1824 Mart tarihleri arasında kutlanan Yaşlılara Saygı Haftası nedeniyle özel bir program organize edildi. Orduzu Galip Demirel Çınar Park’ta düzenlenen yemekli programda, Malatya huzur evinde kalan yaşlılar müzik şöleni eşliğinde unutulmaz bir gün geçirdi.

Düzenlenen programa, Vali Aydın Baruş, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Malatya Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen ve huzur evi sakinleri katıldı. Duygusal anların yaşandığı programda huzur evi sakinleri ile yakından ilgilenen Vali Baruş ve Başkan Güder, en kıymetli hazinelerimiz ile uzun uzun sohbet ederek, çeşitli hediyeler takdim etti.



“Çok güzel ve özel bir program oldu”

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, “Bugün Yaşlılarımıza saygı haftası ve huzur evinde kalan büyüklerimiz ile Battalgazimizde bir araya geldik. Çok güzel bir program tertip edilmiş. Programa ev sahipliği yapan Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e teşekkürlerimi sunuyorum. Katılımlarınızdan dolayı sizlere saygılarımı sunuyor, ellerinizden öpüyorum” ifadelerini kullandı.



“Yaşlılarımızı en üst makama oturtan bir kültüre sahibiz”

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder da, “Biz, yaşlılarını 'koca' diyerek en üst makama oturtan, 'ak saçlı, ak sakallı' diyerek en üst toplumsal payeliği veren, bilgeli ve dirliği onlarla simgeleyen bir kültüre sahibiz. Öncelikle hepinizin ellerinden öpüyorum. İyi ki varsınız. Biz bugün buradaysak sizlerin emeği büyük. Geçmişine sahip çıkmayan bir milletlerin geleceği de olmaz. Biz bunun farkındayız. Yaşlılarımız dini değerlerimizi ve kültürel mirasımızı yarınlara taşımamızı sağlayan, geçmiş ile geleceği birbirine bağlayan en değerli varlıklarımızdır. Yaşamlarının büyük bölümünde çalışarak, topluma ve insanlığa yararlı hizmetlerde bulunan yaşlılarımızın, ileri yaşın neden olduğu sorunları aşma çabalarında yanlarında olmak görevimizdir. Aslında yaşlılar haftası olmaz, yaşlılarımızı her daim hatırlamamız lazım. Bizler her daim sizlerin emrindeyiz. Birileri diyor ki akıl yaşta değil baştadır. Biz de onlara diyoruz ki; aklı başa aldıran yaştır. İnsanlar yaşlandıkça tecrübe sahibi olurlar. Ulu çınarlarımızın ellerinden sevgi ve hürmetle öpüyorum. Bu münasebetle toplumumuzun gelişmesine vesile olan büyüklerimizin bu güzel haftasını kutluyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum” dedi.



“Devletimizin aldığı tedbirler soysal bir görevdir”

Bugünlerin mimarı olan değerli büyüklere sağlık, mutluluk ve esenlikler dileyen Vali Aydın Baruş ise “Bugün sizlerle aynı sofrada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bir milletin büyüklüğü o milleti oluşturan fertlerden, hayat tecrübesi olanlardan gördüğü saygıyla ölçülür. Bir millet ne kadar büyüklerine saygı gösteriyorsa, geleceği de o kadar sağlıklıdır. Türk milletli olarak bizim örfümüzde, adetimizde ve İslami değerlerimizde devamlı büyüklere hürmet ve saygı vardır. Bizler bu terbiyeyi gelecek nesillerimize de aktarmalıyız. Sizlerden istifade etmek, hayat tecrübelerinizden faydalanmak, geleceğe yönelik sağlıklı görüşler oluşturmak önemli bir unsur. Çünkü hayat tecrübesi olan insanlardan yararlanmadan kendimize sağlıklı bir yön çizemeyiz. Ailede dahi bir büyüğün bulunmaması, çocuklar için eksikliktir. Hayat şartları nedeniyle bazen yaşlılarımız yalnız kalabiliyor. Burada da devletimizin aldığı tedbirler soysal bir görevdir. Huzur evleri aslında bir teminat mekanizmasıdır. Yaşlılarımız toplumda yalnız kalmasın, hayat karşısında zorluklarla karşı karşıya kalmaması adına oluşturulmuş kurumlardır. Orda kalan büyüklerimiz rahat ediyorlar. Devletimizin sunduğu hizmetler gerçekten çok ama çok iyi. Malatya’da yeni bir huzur evi yapma çalışmalarımızda var. Bunun yanında rehabilitasyon merkezi de oluşturacağız. Sizleri ne kadar rahat ettirebilirsek, o kadar görevimizi yapmış oluruz. Bugün misafirperverliğinden dolayı Battalgazi Belediye Başkanımız Osman Güder’e ve ekibine teşekkür ediyorum” diye konuştu.

