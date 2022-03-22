MTÜ’de Şehit Aktay Kütüphanesi törenle açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

MTÜ’de Şehit Aktay Kütüphanesi törenle açıldı

İHA

MTÜ’de Şehit Aktay Kütüphanesi törenle açıldı

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu bünyesinde oluşturulan Şehit Uzman Çavuş Kemal Aktay Kütüphanesi’nin açılışı törenle yapıldı.
Şırnak'ın Uludere İlçesi Düğün Dağı bölgesinde PKK'lıların araziye döşediği mayının patlaması sonucu şehit olan Uzman Çavuş Kemal Aktay anısına memleketinde kütüphane açıldı. MTÜ Doğanşehir Vahap Küçük Meslek Yüksekokulu bünyesinde oluşturulan Şehit Uzman Çavuş Kemal Aktay Kütüphanesi’nin açılışı, Doğanşehir Kaymakamı Mehmet Kılıç, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, Doğanşehir Milli Eğitim Müdürü Caner Güler, AK Parti İlçe Başkanı Murat Kavuncuoğlu, MHP İlçe Başkanı Saffet Yağcı, öğretim üyeleri ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirildi.

“Şehitlerimize minnet borcumuz var”
Açılış programı şehitler anısına Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. MTÜ’de memur olarak görev yapan şehidin ablası Buket Barsan’ın şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından konuşma yapan Rektör Prof. Dr. Karabulut, “Vatanı için gözlerini kırpmadan şehadete yürüyen şehitlerimiz, onlar için ne yapsak az. Henüz 29 yaşında gencecik şehidimiz, bugün bu kütüphanelerde okuyacak, bu okullarda eğitim alacak geleceğimiz için sizler için vatanımız için şehit oldu. Bizim onlara ve ailelerine minnet borcumuz var. Onlar bu güzelim vatanı canları pahasına savundular, bizler de ülkemize olan borcumuzu üreterek, yeri gelince canımızı vererek ödeyeceğiz. Yeni nesilleri de bu bilinçte yetiştiriyoruz, yetiştireceğiz” ifadelerini kullandı.

''Bana evlatlar verin, bu vatan için yetiştireyim''
Şehitler ve ailelerine her zaman minnet borcunun olduğunu söyleyen Karabulut, şehit annesinin şehidin naaşı gelmeden önce söylemiş olduğu ''Bana evlatlar verin, bu vatan için yetiştireyim'' sözünü hatırlatarak, “Henüz 29 yaşındaydı şehidimiz, ülkesi için toprağı için vatanı için canını feda etti. Burada şehidimizin değerli annesi ve babası ile bir aradayız, onların bu gururlu duruşu bizlere daha da büyük azim veriyor. Onların ellerinden öpüyorum, bizim başımızın üzerinde yerleri var” şeklinde konuştu.
Konuşmaların sonrasında Şehit Uzman Çavuş Kemal Aktay Kütüphanesi’nin açılışı gerçekleştirildi. Kütüphaneyi gezen ve incelemelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Karabulut, öğrencilerin faydalanabilmesi için çeşitli kitaplar hediye etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden söktü: 1’i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Refüje çarpan otomobil demir korkulukları yerinden ...
Battalgazi’de ulu çınarları mutlu eden buluşma
YEREL HABERLER Battalgazi’de ulu çınarları mutlu eden buluşma
Ramazan Özcan, et fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu Özcan, “ Et fiyatlarına kalıcı tedbirler istiyoruz”
YEREL HABERLER Ramazan Özcan, et fiyatlarıyla ilgili açıklamalarda ...
Yeni Malatyaspor, Başakşehir’e konuk oluyor
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor, Başakşehir’e konuk oluyor
TÖTM Başhekimi Adil Başkıran basınla bir araya geldi
YEREL HABERLER TÖTM Başhekimi Adil Başkıran basınla bir araya geldi
Ataları için yumruklarını vurdular
YEREL HABERLER Ataları için yumruklarını vurdular
Yesilyurt’ta ‘et entegre tesisi’ hizmete girdi Çınar: “Et entegre tesisimiz Yeşilyurt’umuza hayırlı olsun”
YEREL HABERLER Yesilyurt’ta ‘et entegre tesisi’ hizmete girdi Çınar: ...
MTÜ’de Tıp Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı
YEREL HABERLER MTÜ’de Tıp Bayramı büyük bir coşku ile kutlandı
Dur ihtarına uymadı kıskıvrak yakalandı
YEREL HABERLER Dur ihtarına uymadı kıskıvrak yakalandı
Otomobil bariyere çarptı; 17 yaşındaki sürücü öldü, 2 ağır yaralı
YEREL HABERLER Otomobil bariyere çarptı; 17 yaşındaki sürücü öldü, 2 ...
Hem eğitim alıyor hem de para kazanıyorlar Sektöre kalifiye eleman yetiştiriyorlar
YEREL HABERLER Hem eğitim alıyor hem de para kazanıyorlar Sektöre ...
Başkan Sadıkoğlu, STK’lara önem veriyor
YEREL HABERLER Başkan Sadıkoğlu, STK’lara önem veriyor
Mehteran ve askeri orkestra aynı sahnede
YEREL HABERLER Mehteran ve askeri orkestra aynı sahnede
Esnafın silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Esnafın silahlı kavgasında kan aktı: 1 yaralı
Teknokent ve teknoparklar yeni süreçleri üretecek
YEREL HABERLER Teknokent ve teknoparklar yeni süreçleri üretecek
Bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
YEREL HABERLER Bariyerlere çarpan araç takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
Malatya'da hız denetimi yerli radarla yapılacak
YEREL HABERLER Malatya'da hız denetimi yerli radarla yapılacak
Malatya, son 20 yılın en çetin kışını yaşıyor
YEREL HABERLER Malatya, son 20 yılın en çetin kışını yaşıyor
Malatya'da ücretsiz fidan
YEREL HABERLER Malatya'da ücretsiz fidan
Jandarma’dan özel çocuklara özel ilgi
YEREL HABERLER Jandarma’dan özel çocuklara özel ilgi
Başkan Güder’den down sendromlu çocuklara özel ilgi
YEREL HABERLER Başkan Güder’den down sendromlu çocuklara özel ilgi
Malatya'da polis suçlulara göz açtırmıyor
YEREL HABERLER Malatya'da polis suçlulara göz açtırmıyor
Başkan Gürkan, Arapgir heyetini kabul etti Gürkan: “Kırsal mahallelere önemli yatırımlar gerçekleştirdik”
YEREL HABERLER Başkan Gürkan, Arapgir heyetini kabul etti Gürkan: ...
‘Kayısı Çiçeği Şenliği’ kapsamında Malatya’nın tescilli yemekleri yarışacak
YEREL HABERLER ‘Kayısı Çiçeği Şenliği’ kapsamında Malatya’nın ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.