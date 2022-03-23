Öğrenciler suyun israfına dikkat çekti

Malatya İnönü Üniversitesi Genç TEMA topluluğu Dünya Su Gününde, gerçekleştirdikleri etkinlikte su israfına farkındalık oluşturdular.

Her yıl 22 Mart tarihinde kutlanan Dünya Su Gününde Malatya İnönü Üniversitesi TEMA Vakfı topluluğu olan "Üniversiteli Genç Tema" gönüllüleri Dünya Su Gününde, su israfına dikkat çekmek için pet şişeleri etiketleyerek üniversite kampüsü içerisinde su dağıttılar. Dağıtılan Su etiketlerinde, "1 Litre atık yağ, 1 milyon litre içme suyunu kirletir. 4 Kişilik bir aile sebzelerini elde yıkamak yerine su dolu bir kapta yıkayarak yılda 18 ton su kurtarabilir. Diş fırçalarken ya da tıraş olurken kullanmadığımız halde açık bıraktığımız su gideri yılda kişi başına ortalama 12 tondur" şeklinde farkındalık oluşturacak bilgi metinleri yer aldı.

Su israfının bugünün değil, aynı zamanda geleceğin en büyük problemi olacağına dikkat çeken Malatya İnönü Üniversitesi Genç Tema Topluluğu görevlisi Gizem Nur Deniz açıklamasında, "Suyun olmaması yaşamın olmamasıyla eş değerdedir. Yani su yoksa, hayat da yoktur. Dünyada artan nüfus, küresel ısınma, kuraklık gibi faktörler sebebiyle suya olan talebin her geçen gün arttığını, buna karşın da tatlı su kaynaklarının azaldığının gerçekliğini göz ardı edemeyiz. Bizde İnönü Genç Tema Vakfı Gönüllüleri olarak Hanzade Konağı ile birlikte Üniversitemizde böyle bir etkinlik yaparak farkındalık oluşturmaya çalıştık" şeklinde konuştu.

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