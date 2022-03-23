Malatyalı boksör Hatice Akbaş'ın Avrupa Şampiyonluğu sevinci

Malatya’lı Milli boksör Hatice Akbaş, U22 Avrupa Boks Şampiyonasında altın madalya kazandı.

Hırvatistan’da düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonası’nda 52 kg finalinde ringe çıkan Malatyalı Milli boksör Hatice Akbaş, birinci raunt sonrası, Hırvat rakibi Nikolina Cacic’i nakavtla yenerek kategorisinde Avrupa şampiyonu oldu. Malatya Gençlik ve Spor İl Müdürü Ebu Bekir Kayhan, konu ile ilgili bir açıklama yaptı. Kayhan, ''İlimizde yetişip boks Milli takımına kazandırdığımız Hatice Akbaş'ın Hırvatistan’da düzenlenen U22 Avrupa Boks Şampiyonasında rakibini nakavt ederek şampiyon olması bizleri çok gururlandırdı. Hemşehrimiz Hatice Akbaş'ı antrenörü aynı zamanda babası Kerem Akbaş'ı ve bu başarıda emeği geçen herkesi tebrik eder, Hatice Akbaş' daha nice başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.

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