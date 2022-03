Malatya’da bağış yapan hayırseverlere madalya verildi

Malatya’da Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışta bulunan 2 kişiye madalya ve berat belgesi verildi.

Malatya’da TSKGV’ye bağışta bulunan Muhammet Mustafa Sarı ve Şahin Özceyhan adına hazırlanan altın madalya ve berat belgeleri, TSK Güçlendirme Vakfı Malatya FTK Fahri Başkanı Vali Aydın Baruş tarafından takdim edildi. Yapılan bağışlarla ilgili açıklamalarda bulunan Vali Baruş, "Malatyalılar her zaman vatanını, milletini seven, vatan, millet söz konusu olduğunda her zaman kendisini ortaya koyan bir yapıya sahip. Biz bununla gurur duyuyoruz. Bu bizim için çok önemli TSK’yı sahiplenmemiz. TSK’leri bugün dünyanın en güçlü ordularından birisi. Modern teknoloji anlamında da çok ciddi atılımlar yapan bir ilerle kaydediyor. Vatandaşlarımızın yapmış olduğu bu bağışlarda aynı zamanda TSK’nın gücüne güç katıyor. Şahin amcaya ve Muhammet Sarı kardeşimize teşekkür ediyorum” dedi. İkinci kez bağışta bulunan bağışçı Şahin Özceyhan ise "Bağışta bulunduğum için mutluyum. Allah ordumuza güç kuvvet versin. Ordumuz ne kadar kuvvetli olursa o kadar her tarafa her devlete daha üstün oluruz. Vatanımızı koruruz. Bu düşüncedeyim” şeklinde konuştu. Bağış yaparken amacının ordunun gelişimine katkı sağlamak olduğunu ifade eden bağışçı Muhammet Mustafa Sarı ise “Amacımız TSK’nın gelişimine katkıda bulunmak. Bağış yaparken herhangi gibi maddi veya başka bir beklentimiz yok. Amacımız ordumuzun gelişimine katkı sağlamak” diye konuştu.

Valilikte gerçekleştirilen törene, TSK Güçlendirme Vakfı Mersin Bölge Temsilcisi Faik Ahmet Karadeniz ile bağışçılar katıldı.

