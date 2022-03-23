14. Uluslararası Kısa Film Festivali 16 Mayıs'ta başlıyor

Bu yıl 14'üncüsü düzenlenecek olan İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali'ne şuana kadar yerli yabancı 645 filmin başvurduğu açıklandı. 16 Mayıs'da başlayacak festivalin onur konuğu ise usta oyuncu Meral Çetinkaya.

1619 Mayıs 2022 tarihleri arasında düzenlenecek İnönü Üniversitesi 14. Uluslararası Kısa Film Festivali için geri sayım başladı. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ve Sinema Topluluğu’nun birlikte düzenlediği, Malatyalı sinema severleri ünlü sanatçılarla bir araya getiren, İnönü Üniversitesi Uluslararası Kısa Film Festivali’nin bu yılki programı usta oyuncu Meral Çetinkaya’nın ve Basın Festival Danışmanı Sayım Çınar’ın katılımıyla İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen lansman toplantısında basına açıklandı. Toplantıya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Ramazan Yakıcı, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın’ın yanı sıra Malatya yerel basını ve çok sayıda akademisyen ile öğrenci katıldı.

Jüri üyelerinin tanıtımıyla başlayan toplantı festivalin onur konuğu Meral Çetinkaya’nın biografisinin izlenmesiyle devam etti. Biyografinin gösterilmesinin ardından konuşan usta oyuncu Çetinkaya, Malatya’da olmaktan ve gelenekselleşmiş bir festivalin onur konuğu olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Kısa filmi çok önemsediğini belirten usta oyuncu Meral Çetinkaya, eğitimin insan hayatı için çok önemli olduğundan bahsederek sanatçılar olarak savaşsız bir dünyada yaşamayı temenni ettiklerini vurguladı. Çetinkaya, festivali ilk kez düzenleyen Kadir Beycioğlu’nu saygıyla andığını sözlerine ekledi.

Çetinkaya’nın konuşmasının ardından Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi ile İnönü Üniversitesi arasında 14’üncü Uluslararası Kısa Film Festivali’nin düzenlenmesine yönelik iş birliği protokolü imzalandı.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ev sahipliğinde düzenlenen 14. Uluslararası Kısa Film Festivalinin belgesel ve kurmaca dalında uzman jürilerin bu sene de festivale katkı sunacaklarını ifade ederek geçen yıl ulusal ve uluslararası alanda 700’ü geçen başvuru sayısının bu yıl binin üzerinde olmasını beklediklerini söyledi.

Rektör Ahmet Kızılay, şu ana kadar festivale 531'i uluslararası114'ü ise ulusal olmak üzere toplam 645 filmin başvurduğunu da belirterek Kültür ve Turizm Bakanlığından da destek alındığını ifade etti.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder ise 14’üncüsü düzenlenecek olan kısa film festivalinin Malatya’nın sanatçıya verdiği desteği gösterdiğini ifade ederek, sanatın insanların hayatını ve hayat konforunu arttıran bir niteliğe sahip olduğunu belirtti.

Bu amaçla Malatya’daki yerel kurumlar olarak iş birliği projeleri geliştirdiklerini söyleyen Güder, esas amaçlarının Malatya’nın değerlerini ulusal ve uluslararası mecralarda tanıtmak olduğunu ifade etti. Güder, Prof. Dr. Ahmet Kızılay’a ve İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Yatkın’a teşekkür ederek konuşmasını sonlandırdı.

Yeşilyurt Belediye Başkan Vekili Ramazan Yakıcı'da Malatyalıların sosyal ve kültürel yönlerini geliştirmek için çaba gösterdiklerini ifade ederek katılımcılara desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Lansman, festivale katkı sunan belediyelerin tanıtım filmlerinin gösterilmesinin ardından düzenlenen yemekle son buldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Battalgazi Belediyesi ve Yeşilyurt Belediyesi tarafından desteklenen festivalde “Ulusal Kurmaca”, “Ulusal Belgesel” ve “Ulusalararası Kurmaca”, “Uluslararası Belgesel” kategorilerinde yarışacak filmlerden başarılı olanlara bu yıl toplam 30 bin TL tutarında para ödülü verilecek.

İnönü Üniversitesi 14’üncü Uluslararası Kısa Film Festivali’nin başvuruları 31 Mart tarihinde son bulacak.

Festival ile ilgili ayrıntılı bilgilere ise www.inufest.org adresinden ulaşılabileceği açıklandı.

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