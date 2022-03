Öğrencilere eğitim seti hediyesi

Malatya Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesindeki öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirerek, Kamu Personel Seçme Sınavı’na (KPSS) hazırlanan öğrencilere deneme seti hediye etti.

Türkiye’nin aydınlık yarınları gençlerin eğitimine büyük önem veren Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Merkez Beydağı Mahallesinde büyük ilgi gören Ahmet Kekeç Semt Kütüphanesindeki öğrencilere sürpriz bir ziyaret gerçekleştirdi. 7’den 70’e her yaştan insanın ilgi gösterdiği ve zengin kitap arşivi, güncel kaynaklar, seçkin süreli yayınlar, nezih çalışma alanları ile bilgiye erişim ihtiyacı olan herkes için tam bir yaşam alanı sunan kütüphanedeki öğrenciler ile tek tek yakından ilgilenerek sohbet eden Başkan Güder, Kamu Personel Seçme Sınavı’na hazırlanan öğrencilere deneme seti hediye etti. Gençlerin taleplerini de dinleyen öğrenci dostu Başkan Güder, öğrencilere araştırmacı olmaları ve zamanlarını en iyi şekilde değerlendirmeleri konusunda tavsiyelerde bulunarak, hiçbir başarının tesadüf olmadığını, elde edilen tüm başarılarda büyük bir emek ve çabanın olduğunu vurguladı.

Her platformda gençliği desteklemeye devam edeceklerini belirten Başkan Güder, “Her platformda gençlerimizi önemsediğimizi ve onlar için pozitif ayrımcılık yaptığımızı belirtmen istiyorum. Bugünde Ahmet Kekeç Kütüphanemizdeki öğrencilerimizi ziyaret ettik. Aydınlık yarınlarımız olan gençlerimize girecekleri sınavlarında destek olmak adına deneme setlerini hediye ettik. Gençlerimizin her şeyin en güzelini hak ediyor. Geleceğimizin teminatı gençlerimizi seviyoruz, eğitim hayatlarında başarılar diliyoruz” dedi.

