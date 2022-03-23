Proje yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

Malatya’da lise öğrencileri araştırma projeleri bölge yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.

İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde dört gün süren 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Bölge Yarışması’nın ödül töreni Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Törene, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nusret Akbolat, diğer ilgili ve yetkililer katıldı.

Açılış konuşmasını yapan yarışmanın Malatya Bölge Koordinatörü ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması ile ilgili bilgi aktarıp, “Düzenlediğimiz yarışma 12 ayrı alanda yapılmaktadır. Bingöl, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Mardin, Malatya, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinden okulların katıldığı yarışmada, 186 hocamız bu proje seçimlerinde görev aldılar, ciddi değerlendirmeler yaptıkları yaklaşık 1 aylık bir süreç içerisinde tamamladılar. Son sergide 36 tane hocamız 12 dalda görev aldılar ve çok ciddi bir süreç sonrası ciddi gayret göstererek değerlendirme yaptılar. 3 bin 400 proje arasından sizler seçilerek buraya geldiniz. Sadece buraya gelmeniz bile sizin için bir başarı. 102 proje içerisinde bir kısmınız birinci, ikinci, üçüncü olacaksınız. Dereceye giremeyenler üzülmesin, azmini kaybetmesin 102 projenin hepsi gönlümüzde birinci. 3 bin 400 projenin içinde zor bir jüriden geçmişsiniz ve buraya gelmişsiniz” ifadelerini kullandı.

Etkinliğe ev sahipliği yapmaktan mutlu olduklarını belirleten İnönü Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, 53. Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Malatya Bölge Yarışması’na katkı sunan öğrencileri, onları yetiştiren danışman öğretmenleri ve emeği geçen herkesi üstün gayret ve özverili çalışmalarından dolayı tebrik etti.



Ödüller sahiplerini buldu

Ödül töreninde biyoloji alanında birincilik alan öğrenciler, “'oftalya” projesiyle Bingöl 15 Temmuz Milli İrade Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Furkan Çelik ve Bingöl Mesleki Teknik Anadolu Lisesi’nden Emir Korkut ile “Aronya ile Kansere Dur De” projesiyle Diyarbakır Özel Okyanus Fen Lisesi’nden Melisa Kalkan oldu.

Coğrafya alanında “Engelsiz Türk Dünyası” projesiyle birincilik alan öğrenciler; Malatya Anadolu Lisesi’nden Arif Kağan Yıldırım, Malatya Özel İntegral Fen Lisesi’nden Semih Gazi, Malatya Bilim Sanat Merkezi’nden Elifnaz Yakar oldu.

Değerler Eğitimi alanında “Zihnimizdeki Labirent” projesiyle birincilik alan öğrenciler; Diyarbakır Şehit Halit Gülser Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Havva Solmuş ve Esra Gülsever, “Değerli Türkü” projesiyle Diyarbakır Sezai Karakoç Anadolu Lisesi’nden Gülşirin Öztürk ve Evin Eşer oldu.

Fizik alanında “elmaküt” projesiyle birincilik alan öğrenciler Adıyaman Fen Lisesi’nden Zeliha Aydın ve Akasya Fidan Karadağ, “Lifli Atık Bir Madde Olan Anızdan Yalıtım Malzemesi Üretilmesi” projesiyle Mardin Fen Lisesi’nden Eylül Zeynep Alan, Ramazan Baybars ve Feyza Saliha Erdem oldu.

Kimya alanında “Süperpara Manyetik Nanoparçacık Yeşil Sentezi Ve Karakterizasyonu” projesiyle birincilik alan öğrenciler Malatya Bilim ve Sanat Merkezi’nden Muhammet Göker Taştan ve Elif Melike Kalçık oldu.

Matematik alanında birincilik alan öğrenciler; “'Hipotrokoid Oluşum Süreçlerinin Analizi ve İz Eğrilerinde Gözlenen Çokgensel Yapılar” projesiyle Malatya Bilim ve Sanat Merkezi’nden Mehmet Emir Konaç, “'7'ye Bölme Tabanlı Yeni Bir Özellik Çıkarma Modeli” adılı projeyle Elazığ Karakaya Fen Lisesi’nden İbrahim Yıldırım ve Muhammet Behiç Karaca oldu.

Psikoloji alanında birincilik alan öğrenciler; “Okulları ile Sınavsız Öğrenci Alan Liselerde Alan ve Meslek Seçimi Yönelimlerindeki Farklılıkların İncelenmesi” projesiyle Adıyaman Şehit Necati Sayın Anadolu İmam Hatip Lisesi’nden Muhammet Eren Göksu, Muhammet Ali Türkmen oldu.

Sosyoloji alanında “'Depremlerin Kentsel Dönüşüm Fikrine Etkisi (2020 Malatya Elazığ Depreminin Kentsel Dönüşüm Fikrine Etkisi Malatya Örneği)” projesiyle Malatya Niyazi Mısri Sosyal Bilimler lisesi öğrencileri Ebru Işık, İkra Nur Çolak ve Esma Eren birincilik aldı.

Tarih alanında “Türkiye Dijital Tarih Haritası” projesiyle Diyarbakır Rekabet Kurumu Cumhuriyet Fen Lisesi öğrencileri Yusuf Aslan ve Eren Arda Yahşi birinciliği kazandı.

Teknolojik Tasarım alanında “Agrovert Cnc, Iot Ve Yapay Zekâ Tabanlı Dikey Tarım Sistemi” projesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Vakfı Bingöl Fen Lisesi’nden Abdulkadir Ozman, İbrahim Ahmet Aydın ve Yusuf Ali Korkulu, “Braille Eğitim Cihazı” projesiyle Malatya Yunus Emre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nden Talha Özbay ve Bayram Tosun birincilik ödülünü aldı.

Türk Dili ve Eğitimi alanında “Sözlü Geleneğin Sesine Ruh Katanlar ve Z Kuşağı” projesiyle Diyarbakır Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Muhammed Serdar Yaruk, Güven Yılmaz ve Songül Salma, “Dilocan” projesiyle Bingöl Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri Begüm Neva Yüksel, Muhammed Mustafa Altun birinci oldu.

Yazılım alanında ise “Capti Göz” projesiyle Bingöl Karşıyaka Anadolu Lisesi Muhammed Yuşa Becerekli ve Ömer Faruk Koşar birinci oldu.

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