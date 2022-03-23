Öğrenciler emeklerini sergiledi

Malatya Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından karma resim sergisi açıldı.

Malatya Park AVM’de düzenlenen serginin açılışında konuşan Eğitim Birsen Malatya 1 no’lu Şube Başkanı ve Memur Sen Malatya Temsilcisi Hüseyin Söylemez, kültür ve sanatın önemine değindi. Söylemez, birbirinden güzel eserler ortaya koyan öğrencileri tebrik etti.

Anadolu İmam Hatip Lisesi Okul Müdür Zekeriya Bozmaz da, “Resim öğretmenimiz Yelda Mandal ve öğrencilerimiz tarafından karma resim sergisi açılışını yapıyoruz. Sergide 52 eser yer alıyor. Eğitim öğretim yılı boyunca bu çalışmayı gerçekleştirdiler. Çok güzel eserler ortaya çıktı. Emeklerine sağlık” dedi.

Malatya İmam Hatip Lisesi Resim Öğretmeni Yelda Mandal ise pastel boya ve tuval üzerine akrilik boya çalışmaları yaptıklarını dile getirip, “Öğrencilerimiz meslek lisesi öğrencileri olmalarına rağmen farklı tarzda çalışmalar sergilediler ve başarılı oldular” şeklinde konuştu.

Sergi, 24 Mart akşamına kadar açık kalacak.

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