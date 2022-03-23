Husumetlilerin bıçaklı kavgası kanlı bitti: 2 ağır yaralı

Malatya’da husumetlilerin bıçaklı kavgasında 2 kişi ağır yaralandı. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Olay, 20.00 sularında Battalgazi ilçesi Kışla Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, aralarından daha önceden husumet bulunan iki grup cadde üzerinde karşılaştı. Tarafların karşılaşması kısa sürede kavgaya dönüşürken, R.K. ile B.K. aldıkları bıçak darbeleri sonucu yaralandı. Olayın şüphelileri kaçarak bölgeden uzaklaşırken, yaralılar özel bir araçla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Olayın şüphelisi olarak belirlenen B.K. ile E.H. yaklaşık 2 saat sonra kullandıkları suç aletiyle birlikte yakalandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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