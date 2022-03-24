Malatya ile Muş arasında teknoloji işbirliği

Malatya İnönü Üniversitesi Teknokent Malatya Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ve Muş Alparslan Üniversitesi TTO arasında iş birliği protokolü imzalandı. İmzalanan protokol ile Malatya TTO, Muş Alparslan Üniversitesi TTO’ya üniversite sanayi iş birliği, fikri sınai mülkiyet hakları, girişimcilik, eğitim organizasyonları gibi birçok alanda mentörlük desteği verecek.

İki kurum arasında bu kapsamda hazırlanan protokolü imzalamak ve iş birliklerini görüşmek üzere Muş Alparslan Üniversitesi TTO ekibi Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın ev sahipliğinde bir araya geldi. Toplantıda, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İnönü Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İbrahim Türkmen, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ulaş Çaydaş, Malatya Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. A. Fatih Kocamaz, Muş Alparslan Üniversitesi TTO Yöneticisi Dr. Öğr. Üyesi Necattin Cihat İçyer ve her iki kurumun Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) uzmanları istişare etmek üzere bir araya geldi.

İki aşamalı gerçekleştirilen toplantının ilk aşamasında Rektör Kızılay, Muş Alparslan Üniversitesi ekibini yemek eşliğinde ağırladı. İkinci aşamada ise, ilgili ekibe Malatya Teknokent’de Malatya TTO tanıtımını içeren sunum yapıldı. Sunum sırasında Muş Alparslan Üniversitesine verilecek destekler masaya yatırıldı. Teknokent firmalarının ziyareti ile görüşmeler son buldu.

İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, üniversitelerin gelişmesi ve Türkiye’de yüksek katma değerli ürünlerin üretilebilmesi için TTO’ların büyük önem arz ettiğini belirtti. Kızılay, özellikle TTO’lar arası kurulacak iş birliği vesilesi ile teknoloji transferinin ve bu vesile ile de üniversitelerin daha da güçleneceğini ifade etti.

Rektör Kızılay ayrıca konuşmasında, Muş Alparslan Üniversitesi TTO’sunun kurulması, TTO faaliyetlerinin yapılabilmesi için Malatya Teknoloji Transfer Ofisi’nin tam destek sağlamaya hazır olduğunu söyledi.

Muş Alparslan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ulaş Çaydaş ise bu iş birliğinden memnuniyet duyduklarını ve bu iş birliği protokolü ile Muş Alparslan Üniversitesi akademisyenlerine ve ilin üniversite sanayi işbirliği ekosisteme katkı sağlayacak nitelikli bir iş birliği kurulacağını söyledi.

Malatya Teknokent Müdürü Doç. Dr. A. Fatih Kocamaz da, özellikle yakın bölgede TTO veya Teknokent gelişimi üzerine yapılacak olan iş birliklerinin aynı ekosistem özelliklerine sahip olmasından dolayı daha etkili olduğunun altını çizerek, protokolün her iki kurum için hayırlı olmasını diledi.

İmza töreni öncesi Öğr. Gör. Dr. Özge Öztürk Malatya Teknokent ve Teknoloji Transfer Ofisi faaliyetleri üzerine katılımcılara sunum gerçekleştirdi. Sunumun ardından yenilikçi girişimcilik faaliyetleri, girişimci ve girişimci adaylarına destek, proje hazırlama, proje ürünlerinin ticarileşmesi, fikri sınai mülkiyet hakları faaliyetlerinin yürütülmesi, üniversite sanayi işbirliği modellerinin geliştirilmesi gibi TTO alanında ve daha birçok konuda Malatya TTO’nun Muş Alparslan Üniversitesi TTO’suna mentörlük yapması ve TTO çalışmalarına destek sağlanması amacıyla hazırlanan iş birliği protokolü yetkililer tarafından imza altına alındı.

Protokol kapsamında Malatya TTO öğrenci ve akademisyenlere yönelik düzenleyeceği tüm faaliyetlerine Muş Alparslan Üniversitesi TTO’sunu da dahil edecek ve ilgili üniversitenin öğrenci ve akademisyenlerinin de etkinliklere katılımı sağlanacak. Ayrıca karşılıklı oluşturulacak program kapsamında Malatya TTO ekibi ve İnönü Üniversitesi Teknokentte şirketleşme ve Üniversite Sanayi İşbirliğinde başarılı çalışmalar yapan akademisyenler Muş Alparslan Üniversitesinde bir dizi seminer ve konferanslar düzenleyecek.

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