Battalgazi’de bağımlılıkla mücadele semineri

Malatya’nın Battalgazi Belediyesi tarafından 23 Mart Teknoloji Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Mücadele Günü kapsamında daha bağımsız bir nesil için seminer programı düzenledi. Bağımlılıklarla mücadelede alınması gereken tedbirlerin önemine vurgu yapan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak bağımlılıklarla mücadelede her zaman iş birliğine açık olduklarını söyledi.

23 Mart Teknoloji Bağımlılığı ve Bağımlılıkla Mücadele Günü’nde teknoloji bağımlılığına dikkat çekmek ve toplumsal duyarlılığı arttırmak amacıyla Battalgazi Belediyesi ve Yeşilay tarafından özel bir seminer programı düzenlendi. Malatya Kongre Kültür Merkezinde düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan Türkiye Yeşilay Cemiyeti Gönüllü ve Paydaş İlişkileri Müdürlüğü Gençlik Çalışmaları Uzmanı İsmail Memiş, bağımlılık üzerine sözlü bir sunum gerçekleştirerek, teknoloji bağımlılığının sosyal yaşamı ne yönde ve nasıl etkilediğine dair önemli bilgiler aktardı. Bağımsız bir nesil yetiştirmede mücadelenin önemine vurgu yapan Memiş, dünyada ve ülkemizde artarak yaygınlaşan oyun bağımlılığı, ekran bağımlılığı, sanal ortam bağımlılıkları gibi teknolojik alt yapıya dayanan bağımlılıklar hakkında sayısal veriler paylaşarak, bağımlılıklarla mücadelede alınması gereken tedbirlerin önemine vurgu yaptı.

Düzenlenen seminere ValiAydın Baruş ile katılan Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Battalgazi Belediyesi olarak bağımlılıklarla mücadelede her zaman iş birliğine açık olduklarına dikkat çekti.

Yeşilay Cemiyeti Malatya Şube Başkanı Burak Ata, “Mazhar Osman Uzman ve arkadaşları tarafından Sultan Vahdeddin'in izniyle 5 Mart 1920'de İstanbul'da "Hilali Ahdar" adıyla kurulan Yeşilay, her daim milletimizin yanında olmuştur. Bugünde Battalgazi Belediyemiz ile birlikte Battalgazi’de güzel bir programa imza atıyoruz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi iletiyorum” ifadelerini kullandı.



“Bağımlılıklarla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz”

Tüm bağımlılıklarla birlikte teknoloji bağımlılığı konusunda da sosyal farkındalığı tesis etmek için birlikte hareket edilmesi gerektiğine vurgu yapan Başkan Güder, “Neslin ihyası, ülkenin ihyasıdır demektir. Neslimizi ihya ederken, her birimize büyük sorumluluklar düşüyor. Teknolojik bağımlılıkla ilgili ciddi problemler yaşıyoruz. Sosyal hayatın önemli ve vazgeçilmez bir parçası haline gelen teknolojik araçların dikkatsiz ve ölçüsüz kullanımında ortaya çıkabilecek endişe verici tabloya bakmalıyız. Teknolojinin insan hayatını kolaylaştıran bir araç olmaktan çıkıp hayatın gayesine dönüşmesine müsaade etmemeliyiz. Çocuklarımıza ne kadar yakın olmamız gerektiğini çocuklarımıza verirsek, bağımlılıkla mücadele noktasında bu sıkıntıları azaltmış oluruz. Battalgazi Belediyesi olarak gençlerimizi bağımlılıktan kurtarmak için ilçemizin dört bir yanında gençlik merkezleri oluşturup, spor tesisleri oluşturduk. Gençlik merkezlerimizde gençlerimiz ile uzmanlarımız eşliğinde yakından ilgileniyoruz. Yerel yönetimler olarak çözüm önerileri sunmak zorundayız. Bağımlılıklarla mücadeleyi ülkemizde tek bir bağımlı bırakmama azim ve kararlılığıyla son nefesimize kadar sürdüreceğiz. Bağımlılık tedavi edilebilir bir hastalıktır. Öyle bir dönemdeyiz ki artık 1 yaşından itibaren tüm çocukların cep telefonu, tablet, bilgisayar veya televizyon ekranı gibi elektronik cihazlar karşısında saatlerce hipnotize olmuş gibi kaldığını görebiliyoruz. Anne babalar kendilerine vakit ayırmak uğruna kolaycılığa kaçarak ve çoğu defa farkında olmadan çocuklarını bu tür elektronik cihazların ve oralarda muhatap oldukları içeriklerin bağımlısı yapabiliyorlar. Ailelerimize de buradan bir tavsiyem var; Bağımlılığı fark et fark ettir diyoruz. Aileler olarak çocuklarımız ile yakından ilgilenmeliyiz. Bağımlılıkla mücadelemizi hep birlikte sürdürmeliyiz” şeklinde konuştu.



“Yeşilay teşkilatımız çok köklü bir teşkilat”

Bağımlılıkla mücadele noktasında güzel bir programa imza atıldığını aktaran Malatya Valisi Aydın Baruş, “Battalgazi Belediyemiz ve Yeşilay Malatya Şubemizin düzenlemiş olduğu teknolojik bağımlılıkla mücadele programına hoş geldiniz. Yeşilay teşkilatımız çok köklü bir teşkilat. Osmanlı döneminden bize kalmış iki teşkilat var. Birisi Kızılay cemiyeti olan Hilali Ahmer diğer ise Yeşilay cemiyeti olan Hilali Ahdar. Toplumumuzun geleceği açısından Yeşilay cemiyeti çok önemli bir cemiyet. Yeşilay’ın mücadele ettiği 5 çeşit bağımlılık var. Bunlar alkol, tütün, uyuşturucu madde, kumar ve teknoloji bağımlılığıdır. Bu bağımlılıklar insanı kendi kendine mahkum eden alışkanlıklar. Gençliği bağımlılığın esiri olmuş ve geleceğe dair hayaller kuramayan bir toplum bağımsızlığını elde edemez. Gençliği bunlardan kurtarabilirsek eğer bir ülkenin özgürlüğü ve bağımsızlığı o zaman gerçekleşir. Yeşilay’ın gerçek bir özgürlük mücadelesi olduğunu her yerde vurgulayalım. Sizlerinde çabalarıyla geleceğimizi teminat altına alacağız. Bu mücadelemizi sadece Yeşilay değil hep birlikte yürüteceğiz. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

