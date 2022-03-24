Malatya'da doğalgaz borusu patladı Panik anları kameralara yansıdı

Malatya’da altyapı çalışması sırasında doğalgaz borusu patladı. Büyük paniğe neden olan patlama anı ise kameralara yansıdı.

Olay, 09.30 sıralarında Battalgazi ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediye ekiplerinin Aras Sokak içerisinde yaptığı altyapı çalışması sırasında kepçenin çarpması sonucu doğalgaz boru hattında kaçak meydana geldi. Borunun şiddetli bir şekilde gaz püskürdüğünü gören çevredekiler büyük panik yaşarken, o anlar ise kameralar tarafından görüntülendi.

Polis ekipleri tarafından olayın yaşandığı sokağın boşaltılarak çevre güvenliğinin sağlandığı olayda, daha sonra doğalgaz akışı kesilerek borunun onarımı için çalışma başlatıldı. Bölge esnafın büyük panik yaşadığı olay sorası polis ekipleri bölgede inceleme yaptı.

Olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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