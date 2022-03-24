Milletvekili Çakır’ın acı günü

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AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’ın babası Mehmet Çakır vefat etti.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle vefat eden Mehmet Çakır’ın (90) cenazesi bugün saat 17.00' da Şehir Mezarlığında defin edilecek. Bu arada, AK Parti Malatya Milletvekili ve partinin MKYK üyesi Bülent Tüfenkci ile AK Parti Malatya İl Başkanı İhsan Koca, sosyal medya hesaplarında yaptıkları açıklamada Malatya Milletvekili Ahmet Çakır'ın babasının vefatı nedeniyle merhum Mehmet Çakır’a Allah’tan rahmet, Milletvekili Ahmet Çakır'a da baş sağlığı dilendi.

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