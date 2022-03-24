Başkan Sadıkoğlu: “Esnaf Odası başkanlarımızın gayretine şahidiz”

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ziyarette yaptığı konuşmada, “Esnaf Odası başkanlarımız, üyelerinin sorunlarının çözümü için elini değil, bedenini taşın altına koyuyor buna şahidiz” dedi.

MTSO Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, güven tazeleyerek göreve yeniden seçilen Malatya Elektrikçiler Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İbrahim Halil İçen’i, Malatya Madeni Eşya Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı İzzet Demirci’yi ve Malatya Sebzeciler Esnaf Odası Başkanı Yasin Yıldız’ı ziyaret ederek yeni dönemin hayırlı olmasını diledi.



“Üyelerimizin sorunlarını dile getiriyoruz”

Ziyaretlerde konuşan Başkan Sadıkoğlu, “Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak sivil toplum kuruluşlarını önemsiyoruz. Esnaf Odaları da önemsediğimiz STK’ların başında geliyor. İlimiz ekonomisinin hareketliliğini sağlayan esnaflarımızın ciddi problemleri var. Bu problemlerin yukarı taşınması ve çözüm bulunması noktasında her daim onlarla birlikteyiz. Oda başkanlarımız da zaten üyelerinin sorunlarının çözümü için elini değil bedenini taşın altına koyuyor, buna şahidiz. Bizler rica makamıyız, icra makamı değiliz. İcra makamlarında bulunanların biz Odaların taleplerine kulak vermesini istiyoruz. Sonuçta bizler şahsi taleplerde bulunmuyoruz, üyelerimizin sorunlarını dile getiriyoruz. Ben bir kez daha üyelerinin teveccühü ile yeniden göreve seçilen Oda başkanlarıma hayırlı olsun diyorum. Bizleri kabullerinden dolayı da teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Başkan Sadıkoğlu’na ziyaretleri için teşekkürlerini sunan Oda Başkanları da küçük esnafın yanında olduğu için Sadıkoğlu’na teşekkür ettiler.

Ziyarette, MTSO Yönetim Kurulu Üyeleri Özcan Dündar ve Ömer Dinç ile Meclis Divan Üyesi Ayhan Altunok da yer aldı.

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