Bahçesindeki 30 kayısı ağacı, haberi olmadan kesildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Taha AYHAN/ MALATYA, (DHA)MALATYA'da, Hüseyin Karakurt'un bahçesindeki 30 kayısı ağacı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kesildi. Jandarma, ağaç kesimiyle ilgili inceleme başlattı.

Pütürge ilçesine bağlı Örmeli Mahallesi'nde, 10 dönüm arazisi bulunan Hüseyin Karakurt'un bahçesindeki 30 kayısı ağacı kesildi. Ağaçların kesik olduğunu görenlerin ihbarının ardından jandarma ekipleri, inceleme başlattı. Jandarma, ağaçların kim ya da kimler tarafından kesildiğinin tespit edilmesi için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Malatya Taha AYHAN

2022-03-24 13:28:13



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.