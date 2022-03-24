Üniversitelilere, siber suçlar ve korunma yöntemleri anlatıldı

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İnönü Üniversitesi öğrencilerine yönelik “Dijital Medya Okuryazarlığı, Siber Suçlarla Mücadele ve Siber Saldırılar” konulu konferans verildi.

İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda, Siber Güvenlik Federasyonu ve İnönü Üniversitesi Siber Güvenlik Topluluğu tarafından düzenlenen konferansta, siber suçlarla mücadeleye ilişkin üniversite öğrencilerine yönelik bilgilendirmelerde bulunuldu.

Kişisel verilerin korunmasına ve siber güvenliğin sağlanmasına yönelik farkındalık, bilinçlendirme ve bilgilendirmeler yapıldı. Siber zorbalıkların engellenmesine yönelik güvenlik önlemlerine dikkat çeken Adli Bilişim Uzmanı Ömer Faruk Yakut, üniversite öğrencilerine yönelik internette çevrimiçi ortamda alınabilecek güvenlik önlemlerinden ve maruz kalınabilecek siber zorbalıklar hakkında bilgi vererek, sosyal medya üzerinden maruz kalınabilecek siber saldırılara yönelik korunma ve güvenlik önlemlerinden bahsetti.

Türkiye’de siber güvenlik sektöründe yetiştirilmek ve istihdam edilmek üzere nitelikli personel ihtiyacı olduğunu ifade eden topluluk başkanı Eren Talha Altun ise Malatya’da Siber Güvenlik Federasyonu bünyesinde herkesin katılım sağlayabileceği teknik eğitimlerin verileceğini söyledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.