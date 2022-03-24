Turgut Özal Tıp Merkezi’nden emeklilere vefa

Malatya İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi’nde, Covid19 salgını döneminde fedakarca çalışıp emekli olan 60 kişiye hizmetleri için teşekkür plaketi verildi.

Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende konuşan İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, 1996 yılında 8. Cumhurbaşkanı Turgut Özal tarafından üniversitelerine kazandırılan Turgut Özal Tıp Merkezinin, her yıl bir önceki yıla göre içeriden büyüdüğünü, personel sayısının arttığını söyledi. Karaciğer Nakli Hastanesi kazandırılan Tıp Merkezine 217 yataklı Onkoloji Hastanesini de eklediklerini belirten Kızılay, insan kaynağının da büyümeye devam ettiğini, bu açıdan da son altı yılda yüzde 30 büyüdüklerini anlattı.

Kızılay, şunları kaydetti:

"Kurum olarak emeklilerimize ve mezunlarımıza kimlik kartı vereceğiz. Üniversitemizin her yerinden istifade edin istiyoruz. Bu çalışma tamamlanınca gelin emekli kartınızı alın. Üniversitemizde yürüyüş yapmaya, yemek yemeye, spor yapmaya, programlara katılmaya gelin, imkanlarından istifade etmeye devam edin."

Başhekim Doç. Dr. Adil Başkıran da emeklilere verdikleri emekler için teşekkür ederek, sağlık ve mutluluk diledi.

Daha sonra emekli olanlara plaketleri verildi.

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