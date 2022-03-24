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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

AK Partili Çakır’ın baba acısı

İHA

AK Partili Çakır’ın baba acısı

AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’ın vefat eden babası Mehmet Çakır, Malatya’da defnedildi.
Bir süredir yaşlılığa bağlı olarak hastanede tedavi gören AK Parti Malatya Milletvekili Ahmet Çakır’ın 90 yaşındaki babası Mehmet Çakır vefat etti. Çakır’ın cenazesi Malatya Şehir Mezarlığı’nda ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazı ile birlikte aile kabristanında gözyaşları arasında defnedildi. Cenaze törenine Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, 2.Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, AK Parti Milletvekilleri Hakan Kahtalı ve Öznur Çalık, Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Altın, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, Doğanşehir Belediye Başkanı Durali Zelyurt, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Baro Başkanı Onur Demez ile ilçe belediye başkanları, resmi kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.
İl Müftüsü Veysel Işıldar’ın duası ile gerçekleşen defin sonrası taziyelerin Şeker Fabrikası misafirhanesinde kabul edileceği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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