Yüzücülerde Türkiye yarı finali sevinci

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Malatyalı yüzücüler grup şampiyonasında başarılı olup, Türkiye yarı finaline katılma hakkını elde etti.

Elazığ’da 2224 Mart 2022 tarihleri arasında düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi (Analig) Yüzme Grup şampiyonasında, Malatyalı sporcular genel toplamda 1314 Yaş kategorisinde erkeklerde birinci, 1314 yaş bayanlarda ise ikinci olarak grup şampiyonası müsabakalarını tamamladı. Malatyalı yüzücüler bu başarı ile Türkiye yarı final müsabakalarına katılma hakkı kazandılar. Malatya Gençlik ve Spor Müdürü Ebu Bekir Kayhan, sporcuları başarılarından dolayı kutlayıp, Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi’nin meyvelerini vermeye başladığını belirtti. Kayhan, “Müsabakalarda dereceye girerek yarı finale çıkan sporcularımızı, antrenörlerimizi ve ailelerini tebrik eder, 1517 Nisan 2022 tarihleri arasında Van ilinde yapılacak olan yarı final müsabakalarında başarılar dileriz” dedi.

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