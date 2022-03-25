Fotoğraflar sanatseverlerle buluşturuldu

Malatya Kolektif Fotoğraf Topluluğu tarafında fotoğraf sergisi açıldı.

Malatya Park Alışveriş Merkezi’nde açılan fotoğraf sergi hakkında bilgi veren Malatya Kolektif Fotoğraf Topluluğu Başkanı Ahmet Denizer “ Başta Malatya olmak üzere Türkiye’nin her bir köşesinde çekilmiş olan fotoğraflar sanatseverler ile buluşturuyoruz. 2019 yıllında buyana 50 üyemiz ile Malatya’yı fotoğraflamaya devam ediyoruz. Bugün burada 50 fotoğrafımız sergileniyor. Her kesi sergimizi görmeye devam ediyoruz” diye konuştu. Konuşmanın ardından Denizer ve katılımcılar tarafında kurdele kesilerek sergi açıldı.

Toplam 50 fotoğrafın yer alan sergi 27 Mart tarihine kadar açık olacak.

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