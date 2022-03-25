Yeni Malatyaspor’da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor

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Yeni Malatyaspor Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Başakşehir’e konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Yeni Malatyaspor, 4 Nisan Pazartesi günü saat 20.30’da deplasmanda karşılaşacağı Başakşehir maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam ettirdi. Teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde Nurettin Soykan Tesislerinde gerçekleştirilen antrenman Başakşehir maçının taktiği üzerinde duruldu.

Sakatlıkları bulunan Stevie Mallan, Mounir Chouiar ve Nuri Fatih Aydın antrenmanda yer almazken, Kasımpaşa maçındaki disiplinsiz davranışları nedeni ile kadro dışı kalan Sadık Çiftpınar antrenmanda yer almadı.

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