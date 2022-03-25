Geleceğe nefes için hatıra ormanı

Malatya çevresindeki dağların çorak görüntüsüne üzülen vatandaşlar, Orduzu bölgesinde bir hatıra ormanı oluşturdular.

Farkındalık oluşturmak ve geleceğe daha yaşanır bir Türkiye bırakmak isteyen Malatyalı vatandaşlar, Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan aldıkları fidanları toprakla buluşturdular.

Malatya’nın Battalgazi ilçesi Orduzu bölgesindeki çorak alanları yeşillendirmek amacıyla kolları sıvayıp, fidanları diken Malatyalılar ise “Geleceğimizin teminatı olan evlatlarımıza daha yaşanabilir bir memleket bırakmak için bizler de Malatya’da geleceğe nefes oluyoruz. Bu etkinliklerin düzenlenmesinde emeği geçen herkese ve katılımcılara şükran duygularımızı ifade ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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