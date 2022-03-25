Tazelenme Üniversitesi ön kayıtları alındı

Yaşlılara Saygı Haftası çerçevesinde Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın işbirliği ile Malatyalı yaşlı bireylere yönelik düzenlenen Aktif ve Sağlıklı Yaşlanma Panelinde “60+ Tazelenme Üniversitesi” projesi ön kayıtları alındı.

MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’un yakından ilgilendiği ve destek verdiği “60+ Tazelenme Üniversitesi” projesi çerçevesinde Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi konferans salonunda gerçekleşen panele MTÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyeleri, öğrenciler ve Malatyalı yaşlı bireyler katıldı.

“Yaşa Malatya, Tazelen Malatya” sloganını taşıyan panelin moderatörlüğünü MTÜ öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi Ferhat Toper yaptı. Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Bayer’in “Yaşlılıkta Spor ve Egzersiz”, Dr. Öğr. Üyesi Mert Kartal’ın “Yaşlılık Döneminde Yaşam Kalitesi” ve Öğr. Gör. Barkın Dere’nin “Tazelenme Üniversitesi Faaliyetleri ve Etkileri” konularında sunumlarını gerçekleştirdikleri panelde, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi hekimlerinden Uzm. Dr. Kübra Orman ise “Yaşlılıkta Ruh Sağlığı” konusunda bilgilerini paylaştı.

Panelin sonunda bu etkinliğe katılan Malatyalı yaşlı bireyler arasından 22 kişilik ön kayıt alındı. Kayıtları kesinleşen yaşlı bireylere MTÜ öğretim üyeleri tarafından gönüllülük esasına göre eğitim verilecek.

Yaşlı bireylerin sağlıklı ve kaliteli bir yaşlılık geçirmeleri amacıyla yapılan eğitimleri kapsayan, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 60 yaş ve üzeri bireylere yönelik yürütülen “60+Tazelenme Üniversitesi” projesine Doğu Anadolu bölgesinde ilk katılan üniversite olarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi, 3 Kasım 2021 tarihinden itibaren bu projede taraf olarak yer alıyor.

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