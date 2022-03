MTÜ’de Canlı Cerrahi Sempozyumu düzenlendi

Malatya Turgut Özal Üniversitesi (MTÜ) Tıp Fakültesi Omurga Cerrahisi Merkezi’nde Canlı Cerrahi Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyum öncesinde MTÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde gerçekleştirilen tam endoskopik spinal cerrahisi, kamu hastanelerinde yapılan ilk ameliyat olarak tarihe geçti.

MTÜ Konferans Salonunda düzenlenen ve MTÜ resmi Youtube kanalında canlı olarak yayınlanan sempozyuma çevrimiçi bağlantı ile katılan MTÜ Rektörü Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut, MTÜ’de onur duyduğu tarihi bir günün yaşandığını ve ilk defa MTÜ Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tam endoskopik spinal cerrahi yöntemiyle ameliyatın gerçekleştirildiğini vurgulayarak, “Bu ameliyat, kamu hastanelerimizde bu yöntemle yapılan ilk ameliyat olma özelliğini taşıyor. Dolayısıyla çok heyecan verici tarihi bir olay. Bize bu onuru yaşatan cerrahi sanatının kıymetli sanatkarlarına şükranlarımı arz ediyorum. Cumhuriyetimizin kurucusu, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün kendisini emanet ettiği Türk hekimleri, onu vefatının üzerinden yüz yıl bile geçmeden, Anadolu’muzun her köşesinde bir zamanlar hayalini bile kuramadığımız zor ve karmaşık tıbbî ve cerrahi müdahaleleri yapabilecek seviyeye eriştiler. Her şeyin en güzeline layık olan milletimize hizmet yolunda büyük fedakârlıklar ortaya koyan hekimlerimizle gurur duyuyorum” dedi.

Rektör Karabulut, eskilerde yetersiz tıbbı olanaklarla müdahalelerin yapıldığına dikkat çekerek, “Bugün, şükürler olsun ki ülkemiz sağlık alanında çok önemli aşamaları çok hızlı bir şekilde kaydetti. Sağlık alanında kaydettiğimiz aşamalar, yalnızca yeni hastanelerin kurulması ile sınırlı değil, bunu özellikle vurgulamak lazım. Yerli ve millî sanayi girişimleri, daha önce hayalini bile kuramayacağımız şekilde birçok tıbbî cihazı üretebilecek seviyeye erişti ve bu cihazlar hastanelerimizde milletimize hizmet veriyor. Türk tıbbının ve sağlık sisteminin yakın gelecekte çok daha parlak olacağına inancım bu bakımdan yalnızca bir temenni değil, açık bir görüdür” şeklinde konuştu.

Rektör Karabulut, “Omurga Cerrahisi alanında çalışacak olan merkezimiz, inanıyorum ki yakın zamanda çok daha üst düzey ameliyatların yapılabileceği bir merkez haline gelecek. Malatya’yı her anlamda mamur etmeye ahdetmiş ve başta şehrimizi, sonra da ülkemizi her alanda en üst seviyelere çıkarmayı görev edinmiş bir üniversite olarak bölgemizdeki insanlara bu anlamda şifa vesilesi olmaya talibiz ve bunu da sizlerle birlikte gerçekleştireceğiz inşallah” diyerek konuşmasını sempozyuma katılan doktorlara, akademisyenlere ve bütün misafirlere teşekkür ederek sonuçlandırdı. Sempozyuma katılan Koç Üniversitesi Omurga Cerrahisi Başkanı ve Türk Nöroşirurji Derneği Spinal Cerrahi Grubu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Fahir Özer, Omurga Cerrahisi Merkezlerinin sadece Türkiye’nin İstanbul gibi belli illerinde değil Anadolu’nun MTÜ gibi yeni kurulan ve gelişme gösteren üniversitelerinde de kurulmasının önemli olduğunun altını çizerek omurga cerrahisi merkezlerinin kurgulanması konusunda şunları söyledi: “Üniversitelerin belli tematik alanlarda ihtisaslaşması ve bu alanları geliştirerek merkez olma iddiaları son derece önemlidir. Omurga Cerrahisi Merkezleri tıp fakülteleri için önemli bir tematik alandır. Bu merkezlerde dünyada genel kabul gören üst düzey tüm ameliyatlar yapılabilmeli, omurga cerrahisi ile ilgili yeni araştırmalar, omurga cerrahisinde kullanılacak yeni teknolojiler ve implantlar tasarlanıp kullanılabilmelidir. Hatta yeni patentler alınıp ülke ekonomisine de katkı sağlanabilmelidir. Omurga biyomekaniği ile ilgili çalışmalar yeni implantların geliştirilmesi için bu merkezlerde planlanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Sempozyuma katılan bir diğer konuşmacı İstanbul Beyin ve Omurga Kliniğinin kurucusu, Marmara Üniversitesi Nörolojik Bilimler Enstitüsü’nün Eski Başkanı, Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kurucu Cumhurbaşkanı rahmetli Rauf Denktaş’ın doktoru Prof. Dr. Erkan Kaptanoğlu, Kompleks Spinal Cerrahi Vaka Çözümlemelerini anlattığı sunumunda, “Kompleks Spinal Cerrahi, omurga cerrahisinin çözümü en zor olan vakalarından oluşur. Bu vakalar genelde üst düzey merkezlerde deneyimli cerrahi ekipler tarafından yapılır. Özelleşmiş omurga merkezlerinde skolyoz (doğumsal ve edinsel ileri derece omurga eğrilikleri), omurga ve omurilik tümörleri, doğumsal ve edimsel omurga deformiteleri, omurganın ileri dejeneratif hastalıkları, yaşlılığa bağlı ileri omurga hastalıkları ve osteoporotik omurga kırıkları, ileri omurga enfeksiyonları, omurga ve omuriliğin her türlü travmaya bağlı yaralanmaları kompleks vaka olarak tanımlanır. Bu gün Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yaptığımız ileri yaş omurga eğriliği (kifotik deformite) ameliyatı kompleks omurga cerrahisi ameliyatlarına bir örnektir. İnşallah bu merkez daha da gelişecek bizlerde bu merkezin gelişmesine her türlü desteği vererek bu ameliyatların artık bölgenizde yapılmasına katkı sağlayacağız” ifadelerine yer verdi.

Omurga deformitelerine geniş açılı bakışı anlatan İstanbul Memorial Omurga Cerrahisi Merkezi doktorlarından Prof. Dr. Onur Yaman ise, “Omurga deformiteleri, omurganın doğumsal veya sonradan oluşan şekil bozukluklarıdır. Örneğin doğumsal veya edinsel Skolyoz (Omurga Eğrilikleri), Kifoz (Omurga Kamburlukları), yaşlanmayla ortaya çıkan omurga deformiteleri, travmayla ortaya çıkan omurga deformiteleri, omurga tümörlerin çıkarılmasından sonra ortaya çıkan deformiteler, çocukluk yaş grubunda görülen omurga ve omurilik hastalıkları sonucu ortaya çıkan deformiteler bu grupta değerlendirilir. Bu rahatsızlıkların tedavisi ancak üst merkez olarak kabul edilen bu konuya ihtisaslaşmış kliniklerde ve uzman ekip tarafından yapılabilir. Doğu Anadolu’da kurulacak bu tür merkezlere her türlü akademik işbirliğine destek vereceğiz. Buraya gelip bu ameliyatları yapmamız bunun en açık örneğidir” sözcüklerini kullandı.

Endoskopik (tam kapalı) spinal cerrahi konusunda konuşmalarını yapan İstanbul Memorial Omurga Cerrahisi Merkezi doktorlarından Doç. Dr. Salim Şentürk, “Günümüzde artık tüm ameliyatlarda insan vücuduna en küçük kesi ile girip en az hasarla ameliyat yapmak temel hedeflerden biri olmuştur. Yine bu konu ile ilgili olarak Endoskopik (Tam Kapalı) Spinal Cerrahi ameliyatlar da günümüzde popüler olan, hem hekimlerin hem de hastaların tercih ettiği bir ameliyat yöntemidir. Bu ameliyatların Malatya’da yaygınlaşması ve başarı ile yapılması için eğitim faaliyetleri ve akademik işbirliğini sürdüreceğiz. Bu ameliyatların endoskopik yöntemle en az hasarla yapılabilmesi Malatya ve bölge halkı için de büyük bir katkı sağlayacaktır” sözcüklerine yer verdi.

Sempozyumda son konuşmacı olarak Malatya Turgut Özal Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Gökhan Gökçe ise Turgut Özal Omurga Cerrahisi Merkezinin ihtisaslaşmış bir üst merkez olduğunu vurgulayarak, “Bu merkezin kurulması üniversitemize ismini veren rahmetli 8. Cumhurbaşkanımıza bir ahde vefa borcunun yerine getirilmesidir. Bu merkez toprağa atılan bir tohumdur, her tohum gibi emek, özveri ve bilimle gelişecek başta ilimiz, bölgemiz, tüm Türkiye hatta yurtdışına hizmet sağlayacaktır. Bu merkezin kurulması için tüm aşamalarda bize destek veren kurucu rektörümüz Prof. Dr. Aysun Bay Karabulut’a sonsuz teşekkürlerimizi sunarım” diye konuştu.

