Hukuk Fakültesi öğrencileri “Meclis Simülasyon” etkinliği yaptı

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Malatya İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencileri Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde yapılan yasama sürecini ve yemin törenini canlandırarak “Meclis Simülasyonu” etkinliği düzenledi.

‘Meclis Simülasyonu’ etkinliği çerçevesinde öğrenciler ‘temsili vekil’ olarak görev aldı, yine temsili yasa tasarılarını tartıştı. Etkinliğe ilişkin bilgiler veren İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 4. Sınıf öğrencisi Hukuk ve Adalet Topluluğu Başkanı Mert Banazılı Meclis Simülasyonu çalışmalarının 4 gün süreceğini kaydetti.

Daha sonra temsili divan üyelerinin kendilerini tanıtmasının ardından Yasama Dönemi temsili milletvekili gerçekleştirildi.

Kanun tekliflerinin de görüşüleceği ‘Meclis Simülasyonu’ etkinliği 4 gün boyunca devam edecek.

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