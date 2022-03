Down sendromlu çocuklar Rektör Kızılay’ın konuğu oldu

Malatya İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın ilgisiyle İnönü Üniversitesinde “+1 Farkla Sizinle Aynıyız” etkinliği düzenlendi.

Down sendromlu çocuklar İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın konuğu oldu.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Naim Akman Konferans Salonu’nda, gerçekleşen etkinliğe Rektör Danışmanı ve Kariyer Merkezi Koordinatörü Doç. Dr. Hasan Yılmaz, Down Sendromlular Spor Kulübü Derneği Başkanı Nursel Vardı, Spor Bilimleri Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Mehmet Ilkım katıldı.

Doç. Dr. Hasan Yılmaz, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, “Kariyer Merkezimizin öğrencileri bu tür sosyal sorumluluk projeleri ile duyarlı olduklarını gösterdi. Down sendromlu bireylerimiz bizim her zaman yanımızdalar ve bizler onları çok seviyoruz. Bugün onların eğlenmesi ve üniversitemizi gezmeleri için güzel bir organizasyon gerçekleştirdik” dedi.

Down Sendromlular Spor Kulübü Derneği Başkanı Nursel Vardı, derneğin 2016 yılında kurulduğunu ve yönetim kurulunun tamamen Down sendromlu bireyler ile onların ailelerinden oluştuğunu belirterek, “İnönü Üniversitesi öğrencileri bu konu hakkında gerçekten çok duyarlı. Her anlamda bizim bireylerimizin yanındalar ve bize yeni projelerle geliyorlar. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Sanat Sokağı’nda açtığımız Gülen Yüzler Kafe’nin çalışanları da tamamen down sendromlu bireylerden oluşuyor. Kafede çalışan bu bireylerimiz rol model olarak oraya gelen vatandaşları örnek alıyor. Bu konuda da şunu söylemek isterim: Buradaki amaç bu bireylerimizin tipik bireyler ile bir araya gelmesini sağlamaktır. Onları hayatımıza alıp onlar ile yaşamak bizim için ve down sendromlu bireylerimiz için çok önemli” ifadelerini kullandı.

Etkinlik Müzik Topluluğu tarafından verilen mini konser ile sona erdi.

Etkinlikten sonra İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ın daveti üzerine down sendromlu bireyler Rektör Kızılay'ın konuğu oldu. Prof. Dr. Ahmet Kızılay, Down Sendromlu bireylerin gününü kutlayarak, “Pandemiden dolayı 2 yıl bir araya gelemedik. Pandemiden önce daha çok program yapıyor ve daha çok bir araya geliyorduk. Bundan sonra artık sizi kampüse sık sık beklerim. Her zaman sizin yanınızdayız” diye konuştu.

Ziyaret hediye takdimi ile sona erdi.

