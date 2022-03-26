İnönü Üniversitesi öğrencileri sahada Coğrafyacılar, vadi ve mağaralarda inceleme yaptı

Malatya İnönü Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü öğrencileri ve öğretim üyeleri, bölümleriyle ilgili olarak sahaya inip mağaralarda bir dizi incelemelerde bulundu.

Akçadağ İlçesi Levent Vadisi ve Küçükkürne Köyü’ndeki mağaralarda incelemelerde bulunan öğrenci ve öğretim üyeleri, bu öğretim sezonunun ilk saha çalışmasını gerçekleştirdi.

Öğrenciler Levent Vadisi ve Küçükkürne’de

İnönü üniversitesi Coğrafya Topluluğu, Levent Vadisi ve çevresini kapsayan sahada araştırma ve uygulama amacıyla teknik bir gezi gerçekleştirdi. Geziye topluluğa üye olan 60 öğrenciyle birlikte Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. Zeki Boyraz, Öğretim Üyeleri Dr. Öğr. Üyesi Selman Er, Dr. Öğr. Üyesi Müjde Aydoğdu, Arş. Gör. Enes Karadeniz, İnönü Üniversitesi Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi’nden sahayla ilgili uzun yıllar araştırmalar yapan Fatih Mehmet Çubuk ve GazeteciYazarFotoğrafçı Alişan Hayırlı katıldı. Yapılan saha çalışmasında bölgenin genel jeolojisi, jeomorfolojisi, klimatolojisi, turizmi, yerleşme ve nüfus coğrafyası öğrencilerle birlikte arazide uygulamalı olarak incelendi. Teknik gezide özellikle Levent Vadisi Seyir Terası, Hasanağa Çayı Vadisi ve Küçükkürne Köyü’nde yapılan bu incelemeler sonucunda öğrenciler, derslerde öğrendikleri bilgileri uygulamalar sayesinde pekiştirerek daha da anlamlı hale getirmeleri amaçlandı.

Levent Vadisi ve Küçükkürne Mağaraları’nda yapılan geziler sırasında öğrencilere rehberliği Arkeolog Kemal Kurt yaptı.

Öğrenciler, Levent Vadisi ve Küçükkürne mağaralarına hayran kaldı. Öğrenciler, Türkiye’de ve dünyada ender bulunan jeopark ile mağaraların turizme açılması halinde Akçadağ ve Malatya’nın turizm alanında bir cazibe merkezi olacağını belirttiler.

“Memleketimize hizmet etmek boynumuzun borcu”

Öte yandan, Coğrafya Bölüm Başkanı Prof. Dr. Zeki Boyraz, bu saklı değerleri gün yüzüne çıkarma ve tanıtma konusunda üniversite ve bilim adamları olarak ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade etti. Boyraz, “Üniversitemizde coğrafya bölümünü henüz iki yıl önce kurduk. Halen birinci ve ikinci sınıfta okuyan 90’a yakın öğrencimiz bulunmaktadır. İnşallah hem hocalar hem de öğrenciler olarak Malatya’nın coğrafi değerleri üzerinde sahada ciddi çalışmalar yapacağız” dedi.

Boyraz, “Doğup büyüdüğümüz, ekmeğini yediğimiz, havasını teneffüs ettiğimiz Malatya’mıza hizmet etmek boynumuzun borcudur” ifadelerini kullandı.

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