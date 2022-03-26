Ücretsiz fidana ilgi

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Malatya’nın Hekimhan İlçesi’nde ücretsiz fidan dağıtımına vatandaş ilgi gösterdi.

2126 Mart Orman Haftası çerçevesinde İlçe Orman İşletme Şefliği tarafından çam, sedir ve ardıç fidanları vatandaşlara dağıtıldı. Vatandaşlara ücretsiz olarak verilen çam, sedir ve ardıç fidanları alanlar tarafından dikilerek ilçenin yeşilliğine katkıda bulunulacağı kaydedildi.

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