Akıl ve Zeka Oyunları Federasyonu (TAZOF) tarafından Malatya’da düzenlenen akıl ve zeka oyunları il finalinde, Darende İlçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri 5 dalda yapılan müsabakalarda 5 birincilik aldı. Birincilik ödülü alan öğrenciler, Türkiye finalinde başarı sözü verdi.

Malatya Yalçın Koreş Ortaokulunda yapılan akıl ve zeka oyunları final müsabakalarında birinci olan Darende İlçesi Cumhuriyet İlkokulu öğrencileri Şamil Emin Güner, Kerem Tunçay, Alper Mert Polat, Cemal Gürbüz ve Muhammed Kerem Güzel, Türkiye şampiyonasına iddialı hazırlanmaya başladılar.

Başarılı öğrenciler, okul idarecileri ile birlikte, Darende Kaymakamı Ökkeş Safa Türkoğlu’nu ziyaret ettiler. Kaymakam Türkoğlu, başarılı öğrencilere hediyeler vererek, Türkiye finalinde başarılar diledi. Türkoğlu, “Bizlere bu gururu yaşatan öğrencilerimizi turnuvaya hazırlayan Şükrü Turçay hocamızı, öğrencilerimizi ve ailelerini tebrik ederiz. Öğrencilerimiz 1012 Haziran 2022 tarihleri arasında Diyarbakır’da yapılacak Akıl ve Zeka Oyunları Türkiye finalinde ilimizi temsil edecekler” dedi.

Türkiye şampiyonasına iddialı hazırlanan öğrenciler Kaymakam Türkoğlu’na başarılı dönme sözünü verdiler.

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