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AK Parti’li Yılmaz: “Elektriği, üretim maliyetinin yüzde 50’si daha düşük fiyata sunuyoruz” AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Battalgazi Danışma Toplantısı’na katıldı

İHA

AK Parti’li Yılmaz: “Elektriği, üretim maliyetinin yüzde 50’si daha düşük fiyata sunuyoruz” AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz, Battalgazi Danışma Toplantısı’na katıldı

– Malatya’da AK Parti Battalgazi İlçe Danışma Meclisi Toplantısı, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşti. Yılmaz, elektriği üretim maliyetinin yüzde 50'i daha düşük fiyata sunduklarını söyledi.
Battalgazi Şehit Astsubay Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz’ın katılımıyla gerçekleşen toplantıya, AK Parti MKYK üyeleri ve Malatya milletvekilleri Öznur Çalık, Bülent Tüfenkci, Hakan Kahtalı, AK Parti İl Başkanı İhsan Koca, İlçe Başkanı Basri Kahveci, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, parti teşkilatı ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Toplantıda konuşan Yılmaz, dünya çapında yaşanan olumsuzlukların etkilerini en aza indirmek için hükumet olarak birçok tedbirlerin alındığını belirtti. Yılmaz, “Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar liranın üzerinde kamu gelirinden vazgeçildi” dedi.
Kuraklıkla, enflasyonla ile ilgili tedbirler aldıklarına ve pandemiden etkilenen kesimlere destek verdiklerini belirten Yılmaz, “Dünya çapında yaşanan kuraklık olumsuz iklim koşulları ve stoklama eğilimindeki artış gıda fiyatlarının da yükselmesine neden oldu. Biz de bu gelişmelerden etkilendik. Bu olumsuzluğun etkilerini en aza indirmek için hükumetimizce birçok tedbir alında. Pandemiden etkilenen kesimlere destekler verildi. 2002’den bu yana verilen desteklerin miktarı 700 milyarı aştı. Enflasyonla mücadelede vergi indirimleri ve fiyat ayarlamalarıyla 125 milyar liranın üzerinde kamu gelirinden vazgeçildi. Bahsedilen bu tutara doğalgaz ve elektrik alanında verilen destekler de dahil değildir” ifadelerini kullandı.

“Elektriği, üretim maliyetinin yüzde 50’si daha düşük fiyata sunuyoruz”
Elektrik ve doğalgazda oluşan maliyet artışlarının vatandaşlara en az düzeyde yansıtılıp maliyetin önemli kısmını devletin üstlendiğini belirten Yılmaz, “Maruz kalınan kuraklık neticesinde hidroelektrik santrallerinde toplam elektrik içindeki üretim payı yüzde 30’un üstünden yüzde 20’nin altına düştü. Bu doğalgaz elektrik üretimini arttırdı elektrik üretim maliyetini de arttırdı. Söz konusu maliyet artışlarında vatandaşlarımıza en az düzeyde yansıtıp maliyetin önemli bir kısmını da devletimiz üstleniyor. Şu anda ısınma amaçlı kullanılan ve ülkemize 100 birime mal edilen doğalgazı 5’te 1 fiyatına yani 20 birime vatandaşımıza satıyoruz. Elektriği ise üretim maliyetinin yüzde 50’si daha düşük fiyata sunuyoruz” şeklinde konuştu.

“2021 yılında Türkiye’nin ihracatı 225 milyar doları aştı”
Yılmaz, dünyada ve Türkiye’de enflasyon, işsizlik, pandemi gibi sıkıntıların olduğunu, pandemi döneminde uygulanan politikalarla Türkiye’nin 2020 ve 2021 yılında büyüme kaydettiğini ifade ederek, “Ülkemizin sorunları var. Enflasyon var dünyada var. İşsizlik var dünyada da var. Pandemi salgın hastalıklar dünyada da var. Aksayan yönlerin ve yaşanan sıkıntıların farkındayız. Bizim asli vazifemiz gerçek resmi göz ardı etmeden Türkiye’nin geleceği yola inancı arttırmak. Salgın döneminde reel sektörün ayakta kalması ve istihdamda sürekliliğin sağlanması oldukça önemliydi. Uygulanan politikalarla 2020 yılında Türkiye yüzde 1.8 büyüdü. 2021 yılında da yüzde 11 büyüdü. 2021 yılı milli gelirimiz 717 milyar dolardan 802 milyar doları aştı. Kişi başına düşen gelir 9 bin 539 dolara yükseldi. Cari açık azaldı güçlü bir ihracat performansımız var. 2021 yılında Türkiye’nin ihracatı 225 milyar doları aştı” diye konuştu.

“Bu yıl Ocak ve Şubat ayında 21 bin 513 şirket açıldı”
Muhalefetin yapılmayanları söylediğini, halkın hakem olduğunu ve halkın yanılmadığına değinen Yılmaz, “Muhalefet geçen yıl 17 bin 184 şirketin kapandığını söyleyecek biz aynı süre içinde 111 bin 125 yeni şirketin açıldığını ve 42 bin 839 şirketin de sermaye arttırdığını söyleyeceğiz. Sadece bu yıl Ocak ve Şubat ayında 21 bin 513 şirket açıldı. 5 bin 286 şirket sermaye arttırdı. 1894 şirket de kapandı. Muhalefet yapılmayanları söyleyecek biz yapılanları söyleyeceğiz. Nihayetinde hakem halktır. Halkın gözünde terazidir. Bu terazinin bugüne kadar da yanlış tarttığı görülmemiştir” diye konuştu.

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