Kayısı bahçesinde çalışırken kara yakalandılar

Malatya’nın Akçadağ ilçesinde çiçek açmaya yüz tutan kayısı bahçelerinde çalışma yapan kayısı üreticileri, aniden bastıran kar yağışı ile şaşkına döndü.

Dünya kuru kayısı ihtiyacının yüzde 80'inin karşılandığı, ‘Kayısı Başkenti’ olarak da bilinen Malatya’da Nisan ayına sayılı günler aniden bastıran kar yağışı kayısı bahçelerinde çalışma yapan üreticileri tedirgin etti. Akçadağ ilçesine bağlı Levent, Küçükkürne, Bağköyü ve Fatih mahallelerinde etkili olan kar yağışının çiçek açmaya yüz tutmuş kayısı ağaçlarına zarar vereceğini belirten kayısı üreticileri endişelerini dile getirirken, bölgede ise kar yağışının sürdüğü öğrenildi.

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