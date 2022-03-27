Kar üstünde eğitim kampı

Malatya İnönü Üniversitesi Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu tarafından bahar ve kış dağcılığı eğitim kampı karlı yüzeyde gerçekleştirildi.

İnönü Üniversitesi Mediko Sosyal Tesisleri’nin önünde toplanan ekip yürüyerek İnönü Üniversitesi ormanlık alanına gitti. Çadırların kurulup, malzemelerin yerleştirilmesinin ardından kamp eğitimleri başladı. 2 gece 3 gün süren eğitimde üyelere, yürüyüş liderliği, yürüyüş teknikleri, sistem kurulması ve toplanması, taprap tırmanışta tırmanıcının emniyetini alma, iniş eğitimi, ip birliği oluşturma, sedye yapımı ve yaralı taşıma eğitimleri verilerek gece zirve yürüyüşleri yapıldı. Pazar günü kamp toplanarak eğitim sonlandırıldı. Eğitim süreci ile ilgili bilgi veren Dağcılık ve Kış Sporları Topluluğu Başkanı Enes Kılıç, “ İnönü Üniversitesi içerisinde Dağcılık ve Kış Sporları topluluğu tarafından 3 gün düzenlenen 20212022 dönemi 3. dağcılık eğitim kampı gerçekleştirilmiştir. Kamp sürecinde ekip arkadaşlarımıza gece zirve yürüyüşü, yürüyüş liderliği, yürüyüş teknikleri, sistem kurulması ve toplanması, taprap tırmanışta tırmanıcının emniyetini alma, iniş eğitimi, ip birliği oluşturma, sedye yapımı ve yaralı taşıma eğitimleri verildi. Kampa toplamda 10 kişi katıldı. Kamp süresince verimli bir eğitim gerçekleştirildi ve ekip arkadaşlarımıza dağcılık felsefesinin temel değerlerinin kazandırıldığı bir kamp oldu” ifadelerini kullandı.

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