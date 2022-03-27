Malatya’da kartpostallık görüntüler

Baharı bekleyen Malatya’da yağan karla kent yeniden beyaza bürüdü. Kar yağışını ardından açan güneş ile kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Son yılların en çetin kışının yaşandığı Malatya’da Mart ayının son günlerinde de devam eden kar yağışı kenti beyaz örtü ile kapladı. Kentte hafta sonu da etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde kar kalınlığı 40 santimetreye ulaştı. Adeta beyaz gelinlik giyen kentte kartpostallık manzaralar oluştu.

Doğa severlerin yürüyüş yaparak ve fotoğraf çekilerek manzaranın tadını çıkarırken yetkililer ise kar yağışının bir süre daha etkili olacağını duyurdu.

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