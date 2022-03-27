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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özel bireylerin eğitiminde akademik öneri

İHA

Özel bireylerin eğitiminde akademik öneri

Doç. Dr. Ayşe Dolunay Sarıca konferansta, özel eğitim öğretmenlerinin özel çocuklar üzerinde çok daha etkili olduğunu belirterek, özel eğitimin ancak eğitimde bütünleştirme tekniklerinin kullanılmasıyla verimli hale dönüştürülebileceğini söyledi.
Malatya İnönü Üniversitesi Toplumsal Duyarlılık Projeleri Topluluğu (TODUP) tarafından “Down Sendromlular Haftası” isimli konferans düzenlendi. Konferansa Doç. Dr. Ayşe Dolunay Sarıca konuşmacı olarak katıldı. İnönü Üniversitesi Hoca Ahmet Yesevi Konferans Salonu’nda gerçekleşen konferansa, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhan Erdem, Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Arzu Tanrıverdi, Engelsiz İnönü Koordinatörü Orhan Şahin, TODUP Başkanı Berkan Demez, akademik personel ve öğrenciler katıldı. Doç. Dr. Ayşe Dolunay Sarıca konuşmasında Down Sendromu ile ilgili bilgi vererek, Down Sendromlular ve Farkındalık Haftası’nın öneminden bahsetti. Sarıca, özel eğitim öğretmenlerinin özel çocuklar üzerinde çok daha etkili olduğunu belirterek, özel eğitimin ancak eğitimde bütünleştirme tekniklerinin kullanılmasıyla verimli hale dönüştürülebileceğini kaydetti. Sarıca, Down Sendromlu çocuklar üzerinde titizlikle durulması gerektiğine parmak basıp, “Özel gereksinimli bireylerin eşit ve bağımsız yaşamı çok önemlidir. 18 yaşını doldurunca bir insan bağımsız olmuyor. Çoğumuz bağımsız olamıyoruz. Ne kadar bağımsız olduğumuz tartışılır. Bizim kapasitemizi çoğu şey aşıyor. Bir doktora gittiğimizde ‘bizim hastalığımız’ diyerek yanlış bir davranış sergiliyoruz. Peki, şöyle bakalım. Eğer bizim toplumumuzda özel gereksinimli bireylere yönelik beklenti düşük ise onların bağımsız yaşayabileceklerine dair ya da normal akranlarından daha farklı olmayacağını düşünüyorsak o zaman eğitimde bütünleştirmeyi kullanmalıyız. Hadi eğitim anlamında bakalım, az çok çoğumuz eğitimde bütünleştirmenin daha verimli olduğunu biliyoruz. Çocuğun bağımsızlaşması için sınıf öğretmenleri çok önemlidir. Peki, çocuklara ne öğretmeliyiz? Her alanda çocuğun performansını geliştirmeliyiz. Bağımsız yaşaması için maksimum çaba göstermeli, ne öğreteceğimizi bilmeliyiz” ifadelerine yer verdi.

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