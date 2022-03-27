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Başkan Çınar, Yeşilyurt güreş sahası çalışmalarını inceledi Çınar: “Yeşilyurt güreş sahamız, spor tesislerine örnek gösterilecek bir projedir”

İHA

Başkan Çınar, Yeşilyurt güreş sahası çalışmalarını inceledi Çınar: “Yeşilyurt güreş sahamız, spor tesislerine örnek gösterilecek bir projedir”

Yeni dönem vaatlerinden olan Yeşilyurt Güreş Sahasındaki çalışmaları inceleyen Malatya’nın Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ''Güreş sahamız, spor tesisleri projelerine örnek gösterilecek dev bir yatırımdır” dedi.
Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar’ın 2019 Yılındaki Mahalli İdareler Seçimlerindeki vaatleri arasında yer alan ‘Spor Tesisleri’ projeleri çerçevesindeki Yeşilyurt Güreş Sahasında inşaat çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Çırmıhtı ile özdeşleşmiş Güreş Sahası ile Ahmet Atılgan Parkının olduğu bölgede hizmete sunulacak Yeşilyurt Güreş Sahasının sportif alanlarının yanı sıra sosyal ve kültürel mekanlarıyla Malatya’nın yeni gözde mekanları arasına gireceğini ifade eden Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, inşaat çalışmalarını inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.
Yeşilyurt’un geleceğine güzel bir eser daha emanet edeceklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Yeşilyurt’un turizm potansiyelinin hareketlenmesine katkı sunacak yatırımlara Yeşilyurt Güreş Sahasını da ekleyecek olmanın sevincini yaşadıklarını ifade etti.
Yeşilyurt’ta hizmete giren tüm spor yatırımları gibi Yeşilyurt Güreş Sahası içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına ve Spor TOTO Teşkilatına teşekkürlerini sunan Başkan Çınar, “ Her yıl Haziran ayında düzenlediğimiz Kiraz Festivallerimizin açılış törenleri, karakucak güreşlerimiz ve farklı sportif ve kültürel etkinliklere ev sahipliği yapan Güreş Sahamız ile Ahmet Atılgan Parkımızı, Yeşilyurt Güreş Sahası projemizle baştan aşağıya yeniliyoruz. Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun onayladığı yatırımlarımız arasında yer alan Yeşilyurt Güreş Sahamızda farklı spor etkinlikleri düzenleyerek, buraya yeni bir yaşam alanı daha kazandırmış olacağız. Burada ulusal ve uluslararası düzeyde organizasyonlara ev sahipliği yaparak, ilçemizin turizm potansiyelinin hareketlenmesi de katkı sunmuş olacağız. Bilindiği üzere ilçemizde ata sporumuz olan karakucak güreşlerine çok büyük ilgi var, güreşlerimizi modern ve konforlu alanlarda misafir ederek, bu tarihi sporumuzun bugünden geleceğe taşınmasında katkı sunmuş olacağız. Buradaki nezih, kaliteli ve modern tesislerimize gelecek olan milli takım düzeyindeki sporcularımızı ve ailelerini en güzel şekilde ağırlayarak, bölgemizin tarihi, kültürü ve gastronomisini tanıtmış ta olacağız. Spor tesisleri projelerine örnek gösterilecek mekanlara, iç ve dış tasarıma sahip olan Yeşilyurt Güreş Sahamızla birlikte spora verdiğimiz önemi ve değeri bir kez daha ön plana çıkarmış olacağız” diye konuştu.
Başkan Çınar, Yeşilyurt’a yeni bir spor ve yaşam alanı daha kazandıracak olmanın heyecanını yaşadıklarına dikkat çekerek, “Sosyal donatıları, tribünleri, çim sahası, kapalı alanları, kafeterya, dinlenme alanları, soyunma odaları ve otoparkıyla birlikte buranın çehresini baştan aşağıya değiştireceğiz. Ahmet Atılgan Parkımızla birlikte yaklaşık 6 dönümlük alanda gerçekleştireceğimiz dönüşüm yatırımlarımızla birlikte burayı farklı ve özel bir hüviyete kavuşturmuş olacağız. Düzenleme çalışmaları, aydınlatmaları, peyzaj düzenleme ve yeşil alanlarıyla birlikte Yeşilyurt’umuzun geleceğine güzel bir eser daha emanet etmiş olacağız. Yeşilyurt Kentsel Tasarım projemizin devamı niteliğinde olan buradaki yatırımımız, bölgeye hem büyük değerler katacak hem de daha da güzelleşmesine ve tercih edilmesini sağlayacak. Amacımız; Yeşilyurt’un farklı bölgelerine yeni yaşam alanları inşa edip, var olan güzelliklerini gözler önüne sermektir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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