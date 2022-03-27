Malatya Kadın Futbol Takımı ikide iki yaptı

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Kadınlar 3.Futbol Ligi’nde ilk haftayı galibiyet ile kapatan Malatya Kadınlar Futbol takımı, ligin ikinci haftasında ise Yozgat Yurdum Gençlikspor'u farklı yenerek 3 puanı aldı.

Ligin ilk haftasında kendi sahasında, İstanbul Erenköysporu 20 yenerek sezona iyi başlangıç yapan Malatya Kadınlar futbol takımı, ligin ikinci maçında da deplasmanda Yozgat Yurdum Gençlikspor takımını 61 yendi.

Kadınlar 3.Futbol Ligi’nde mücadele eden Malatya kadınlar futbol takımı, ligin ilk 2 haftasında galibiyet almış oldu.

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