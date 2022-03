Akçadağspor, play-off’un ilk maçında galip

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi grup şampiyonu Akçadağspor, Play Off mücadelesinde Arapgirspor’u 21 mağlup ett.

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi Play Off maçları başladı. Play off karşılaşmalarının ilkinde, Hekimhan Girmana spor, Demirspor’u 3 1, Akçadağspor da, Arapgirspor’u 21 yendi. Akçadağ Belediyesi’nin de destek verdiği Akçadağspor, ilk karşılaşmayı kazanarak Play Off’ta iddiasını korudu

Bu arada, Play Off kinci karşılaşmaları Salı günü oynanacak.

Başarılı takımlara plaket

Malatya 1. Amatör Küme Büyükler Futbol Ligi grup şampiyonu olan takımlara müsabakalar öncesinde plaket verildi. Ayrıca Türkiye Futbol Federasyonu Malatya Bölge Müdiresi Işılay Çalışkan Malatya 1.Amatör Küme Futbol Ligi grup birincileri Arapgirspor, Hekimhan Girmana Spor , Akçadağ Spor ve Malatya Demirspor'u ziyaret ederek, takımlara ve müsabaka hakemlerine plaket verildi.

