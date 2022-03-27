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Hemşehri dernekleri fidan dikti Gürkan: “Ağacın toplum, insan ve dünya hayatında önemi çok büyüktür”

İHA

Hemşehri dernekleri fidan dikti Gürkan: “Ağacın toplum, insan ve dünya hayatında önemi çok büyüktür”

Malatya Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ve Malatya Kent Konseyi tarafından organize edilen ‘Hemşehri Dernekleri Fidan Dikim Şenliği’ yoğun katılımla Orduzu Pınarbaşı’nda gerçekleştirildi.
Fidan dikim programına, Vali Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, Tarım ve Orman İl Müdürü Tahir Macit, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Bölge Koordinatörü Yunus Kılıç, Dernek Başkanları ile ilgili kurum yetkilileri katıldı.
Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Abdulkadir Artan, “Sayın Başkanımız hemşehri dernekleriyle yapmış olduğumuz toplantıda bize bir söz vermişti. Yağışlardan dolayı ertelemek zorunda kaldık. Bugün burada ağaç dikim programımızı gerçekleştiriyoruz. Davetimize katılan bütün katılımcılara teşekkür ediyorum” dedi.
Hemşehri Derneklerinin fidan dikim programı için bir araya geldiklerini belirten Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise konuşmasında, “Ağacın inancımızda toplum ve insanlık hayatında önemli olduğunu biliyoruz. Peygamber Efendimiz (S.A.V.) bir hadisinde şöyle buyuruyor, ‘Yarın kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki son fidanı mutlaka dikiniz’ buyurmuştur. Bizim atalarımızda bunu şöyle ifade etmişlerdir. Doğuştan mezara kadar ağaca muhtacız. Dolayısıyla ağacın toplum hayatında, insan hayatında ve dünya hayatında önemi çok büyüktür. Yağışların olması, tabiatın güzelleşmesi ve insanların ihtiyaçlarının giderilmesi gibi her alanda ağaca ihtiyacımız var. Gelinen son süreçte küresel ısınma, iklim değişiklikleri ve kuraklık bizi hakikaten zor durumda bırakıyor. Ağaçları toprakla buluşturursak hem iklim noktasında, kuraklık noktasında, erozyon noktasında ve tabiat güzelliği ile insanlara faydalı olma noktasında bütün işleri birlikte yapmış oluruz.
Burada bütün Hemşehri Dernekleri ile Sivil Toplum Örgütleri bir araya gelmişler ve Büyükşehir Belediyesi Park Bahçeler Dairesi Başkanlığı ile Kent Konseyi işbirliğiyle çok güzel bir organizasyon gerçekleştirilmiş. Dikeceğimiz ağaçların uzun ömürlü olmalarını ve topluma faydalı olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Malatya Hemşehri Dernekleri ormanının Malatya’ya güzellikler katması dileğinde bulunan Vali Aydın Baruş ise konuşmasında, “Orduzu Pınarbaşı Malatya’nın doğal olarak en güzel yerlerinden birisi. Bu alanın yeşil kalması çok önemlidir. Bu alanda su kaynaklarımız var bu kaynakların beslenmesi gerekli. Su kaynaklarının en önemli beslenme kaynaklarından biri ormanlarımız, ağaçlarımız. Çünkü ağaçları toprakla buluşturmadığınız zaman erozyon oluyor,
su tutmuyor ve topraklarda çölleşme, kuraklaşma meydana geliyor. Buna engel olmak için Malatya genelinde çok büyük çapta çalışmalar yürütüyoruz. Orman İşletme Müdürlüğümüz her yıl önemli miktarda alanımızı fidanla buluşturuyor. 11 Kasım ağaç bayramında binlerce fidanı toprakla buluşturduk. Malatya kurak bir iklime sahip olduğu için ağaçların büyümesi zahmetli oluyor. Dikilecek olan fidanlar bu topraklara bereket katacak” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Malatya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Malatya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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