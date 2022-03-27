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Kayısının sağlığa faydaları panelde anlatıldı Özcan: “Kayısının sağlığı faydası Covid-19 döneminde daha da öne çıktı”

İHA

Kayısının sağlığa faydaları panelde anlatıldı Özcan: “Kayısının sağlığı faydası Covid-19 döneminde daha da öne çıktı”

2.Kayısı Çiçeği Şenliği programı çerçevesinde Malatya Ticaret Borsası (MTB) tarafından Kayısı ve Sağlığımız konulu panel düzenledi.
Malatya Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezinde düzenlenen panele, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mehmet Sığırcı, Malatya Ticaret Borası (MTB) Başkanı Ramazan Özcan, MTB Meclis Başkanı Erdoğan Ünal, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkanı Hasan Özkan, Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli, İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gökhan Durmaz ve vatandaşlar katıldı.
''Covid19 sürecinde daha da öne çıktı”
MTB Başkanı Ramazan Özcan, covid19 pandemisinden sonra dünyada tarım ve gıda ürünlerine bir yöneliş söz konusu olduğuna dikkat çekerek, “Bu dönemde kayısı da çok gündeme geldi hepiniz farkındasınızdır. Bu konuda kayısının insan sağlığı açısından daha çok ön plana çıktığı bir dönem başladı. Kayısının bir insanın beslenme ve sağlık açısından ne kadar önemli olduğunu kamuoyu ve toplum biraz daha önemsemeye başladı" dedi.
Başkan Özcan, "Dünyanın kayısı başkenti olarak adlandırdığımız Malatya dünya yaş kayısı üretiminin yüzde 20'sini tedarik eden tabi bu oran döneme göre değişiklik gösterebiliyor. Büyük bir bölümünün üretimini yapan, yanında da kuru kayısı ihracatını gerçekleştiren dönem dönem 90 bin ve 120 bin tonları gördüğümüz dönemler oldu. Tabi bununla birlikte çok büyük bir gelir elde ediyoruz. Hem ülke ekonomisi hem Malatya ekonomisi için çok önemli bir ürün olan kayısı çok prestijli bir ürün. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi ile tescillenmiş bir ürün olmasıyla da çok önemli arz etmektedir. Tabi burada tüketimle ilgili her dönemde bize de yeni bir alan açma ihtiyacı doğuyor. 2019 yılında Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) de Çin'den bir heyet Türkiye ye geldi. Bu heyet Türkiye de yetiştirilen önemli kuru meyve ve kabuklu ürünlerle ilgili bir araştırma yapıyor ve bu ürünleri ihraç etmek istiyorlar. Özellikle Gaziantep fıstığının Çin'e ihracı geçtiğimiz yıla kadar yasaktı. Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliği (GAİB) heyetin geleceğini söyleyince bizlerde buradan envanterde olan ürünlerle gidip kayısı ile ilgili bir sunum yaptık. Bildiğiniz gibi Çin yeni ve uzak doğunun önemli pazarlarından biri. Heyet Çin devletine ait (TOFKO) adında bir firma, ben heyecanla anlatırken heyetten bir hanımefendi “bu anlattıklarınızın bizim için çok bir kıymeti yok. Bizim için önemli olan bizim sağlımız ve besin değerleri açısından önemi büyüktür” şeklinde konuştu.
Beslenme ve Diyet Uzmanı Taylan Kümeli sunumunda, kayısı ve sağlık üzerinde durdu. Kümeli, “Covid19 pandemisi hiç beklenmedik bir anda çıktı. Bu beklenmedik süreçte de hepimizin hayatının geldi ve geçmeye de devama ediyor. Bu arada beslenme de çok daha fazla gündeme geldi. Ancak yıllardın benimde dersini verdiğim fonksiyonel beslenme başlığı daha da ön plana çıktı. Peki ne demek fonksiyonel beslenme kişinin var olduğu durumda bir besin veya besin gruplarıyla iyilik halini arttırmak hastalıklara karşı onu o besinle korumak ve bunu günlük hayatın içinde ki düzenle yapabilmek ve sürekliliğini sağlamak. Bu beslenme çeşidinin içinde de bazı besin grupları var işte meyveler ve sebzeler bunun temel öğeleri, bunların içinde öyle bir öğe var ki kayısı, ben yıllardır kayısıyı öğrencilerime ve danışanlarıma anlatıyorum ve kendim de kullanıyorum. Ancak o kadar değerli ki daha çok gündeme getirmeliyiz. Artık insanlarda hayatlarına aldılar. Artık hiç vazgeçilmezler oldu. Bu kadar sağlıklı bir besin hep yanımızda olmalı. İster kuru haliyle ister yaş haliyle çok değerli bir besin bu besin es geçilmemeli ve bizim hayatımızın çok önemli bir parçası olmalı. Artık antioksidan kavramı çok daha fazla dile getirilmeye başlandı. Antioksidan, serbest radikal, Oksidatif stres gibi bu üç temel unsur çok fazla konuşulmaya başlandı. Vücudumuzun hücresinde bir sürü nedenle oluşan ve hücreyi yararlı çalışma halinden uzaklaştıran nedenlere Oksidatif stres derken, onu serbest radikallere yani bunu gerçekleştirecek unsurlara karşı koruyan unsurlara antioksidan diyoruz. Kayısının antioksidan özelliğiyle çok ön planda olması vitamin ve mineral değeri dışında bizim antioksidan değerimizin ölçülebilir oranının çok üzerinde olması da onu altın değerinde kılıyor. Bu gün anlatacaklarımın başlığını belirlerken ‘kayısıya dair her şey’ olarak belirledim. Çünkü bu kayısının insan sağlığı için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamamızda ve siz buradan ayrıldığınızda unutamayacağınız ve paylaşabileceğiniz bir bilgi olmasını istedim” ifadelerini kullandı.
İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr Gökhan Durmaz ise Kayısı Çekirdeği ve İnsan Sağlığı üzerine sunum yaptı. Başkanı Özcan tarafından katılımcılara kayısı hediye edildi.

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